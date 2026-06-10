Kickstarta din karriär hos oss!

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Sector Alarm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Söker du ett heltidsjobb? Vill du utvecklas som säljare ihop med vårt team i Stockholm?
Då har du kommit rätt!
Vi söker dig som vill bli en del av ett peppande team och utvecklas inom försäljning.
Vi ställer inga krav på tidigare erfarenhet inom försäljning. Tror du på dig, tror vi på dig!
Kvalifikationer
• Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
• Du kan jobba heltid (12-21 Mån-fre) Obs! Går ej att kombinera med studier
• Du är prickfri i belastningsregistret
• Vi erbjuder inte deltid
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor – vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram – vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter – väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning – vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter– vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att boka och träffa kunder och det är här det roliga börjar!
Under besöken lär du känna kunden, tar reda på vad de behöver och visar på ett enkelt sätt hur våra tjänster och produkter kan hjälpa dem i vardagen. Tillsammans hittar ni en lösning som verkligen känns rätt för just dem.
Du är med hela vägen och ser till att kunden känner sig trygg och nöjd med sitt val.
Genom ditt jobb gör du faktiskt skillnad på riktigt, du hjälper familjer i Stockholm att få en enklare, smidigare och tryggare vardag.
Vem söker vi?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi störst vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och driv. Vi kommer utbilda dig och därför ställer vi inte krav på tidigare erfarenhet av försäljning, rådgivning eller teknisk kompetens. Rätt inställning i kombination med den coachningen du får dagligen av din närmsta chef är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som säljare hos oss på Sector Alarm.
Ansökan
Vi vill tillsätta tjänsten i slutet av juni eller i augusti.
Låter detta intressant? ANSÖK då redan idag!
Vi sitter dagligen i intervjuer och hanterar ansökningar löpandes.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!😊 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
116 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9956625