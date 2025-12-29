Kickstarta året med säljjobb på heltid!
2025-12-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
OBS! För denna tjänst krävs det att man behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift.
Kickstarta året med en ny möjlighet! Det tänker vi på Sector Alarm göra, vill du hänga med?
Vi vill göra 2026 till det bästa året och vill ha med dig! Är du nyfiken på en roll med mycket kundkontakt och bra utvecklingsmöjligheter? Kolla hit!
Du behöver inte ha jobbat som säljare tidigare, om du är målmedveten och engagerad kommer vi göra allt i vår makt för att du ska lyckas i rollen. Du kommer att boka och genomföra kundmöten där du tillsammans med kunden hittar den bästa säkerhetslösningen för deras hem. Ditt arbete gör skillnad, du skapar trygghet för familjer. Givetvis ingår du i ett team med en säljchef och härliga kollegor som stöttar dig varje dag.
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Krav:
Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
Du är prickfri i belastningsregistret
Du kan arbeta heltid Mån-Fre kl. 12-21
Ansök redan idag så kontaktar vi dig för ett första samtal!
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Detta är ett heltidsjobb.
Sector Alarm AB (org.nr 556597-1081), https://www.sectoralarm.se
Gamla Tanneforsvägen 17A
)
582 54 LINKÖPING
9664344