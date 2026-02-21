KGK Autoexperten Butik söker Platschef i Halmstad
2026-02-21
KGK Autoexperten Butik söker en driven och engagerad
Platschef i Halmstad
Här får du chansen att leda ett team i en modern miljö där service och kundfokus är kärnan i vårt arbete.
Vi sitter i nyrenoverade lokaler och är en del av vårt Large-lagerkoncept - en miljö där större volymer hanteras med hög kvalitet, tydliga strukturer och effektiv styrning.
Här finns utrymme för initiativ och utveckling, och vi har tydliga mål att växa och fortsätta utveckla vår verksamhet. Som del av vårt team blir du en viktig aktör i denna spännande tillväxtresa.
Ledarskap och expansion som mål
Som platschef hos Autoexperten får du möjlighet att påverka butikens strategiska riktning. Du har ett övergripande resultatansvar och din främsta uppgift blir att säkerställa att både ditt team och era kunders/verkstäders vardag fungerar på bästa sätt.
Det gör du genom att kundorienterat planera utkörningar/bud, säkra upp leveranstrygghet med rätt sortiment och snabbt leverera med hög service.
En viktig del av din vardag är att vara lösningsorienterad och bygga starka, genuina relationer med både kunder och medarbetare. Den konkurrens som finns på marknaden bidrar till att vi ständigt strävar efter att ligga steget före, för att bli kundens förstahandsvalPubliceringsdatum2026-02-21Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi ser en person med engagemang och ett coachande sätt för att skapa ett sammansvetsat team. För oss är det viktigt att du trivs i en snabbrörlig och teknisk miljö där kunden förväntar sig snabba lösningar. Din främsta drivkraft är att skapa rätt förutsättningar för ditt team och få verksamheten att nå och överträffa uppsatta mål.
Förutom att ha en utmärkt koll på den dagliga driften har vår platschef ett starkt fokus på försäljning. Du är högst delaktig i den dagliga verksamheten och finns alltid med i bakgrunden för att stötta och vägleda teamet i det operativa arbetet när så behövs.
Vi söker dig som har erfarenhet från en arbetsledande befattning inom fordonsbranschen eller närliggande bransch. Meriterande om du tidigare arbetet inom butik/parti med inriktning fordon, reservdel eller komponent.
Du trivs i en dynamisk och säljande miljö där du får inspirera andra att nå ambitiösa mål.
Vi ser även att du har erfarenhet inom:
• Att arbeta målstyrt mot uppsatt budget
• Goda ledaregenskaper, vilket innebär entreprenörskap, kundfokus, struktur och samarbete
• Hög serviceförmåga och effektiv problemlösningskapacitet
• Nyfikenhet och drivande i utveckling av fordonsbranschen
Autoexperten erbjuder goda anställningsvillkor samt möjlighet att utvecklas kompetensmässigt i nära samarbete med närmsta chef och ledning. Tjänsten är en tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning) med placering i Halmstad.
Vi tillämpar dessutom bakgrundskontroll på slutkandidat i vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering samarbetar Autoexperten Detaljist med Adecco Group Rekrytering.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anette Bergman på tel: 0702-96 96 91
Urval kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Autoexperten
Autoexperten är en rikstäckande butiks- och bilverkstadskedja och är en ledande aktör på den svenska fordonsmarknaden med 54 butiker och 370 anslutna Autoexpertenverkstäder och mer än 4 500 företagskunder. Vi tror på att, i första hand, laga det som är trasigt istället för att direkt köpa nytt. Bra för både miljön och din plånbok. Längre leve din bil - smart, enkelt och hållbart. Kunnig och serviceinriktad personal tillsammans med en hög tillgänglighet är viktiga framgångsfaktorer för oss. http://www.autoexperten.se
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.adecco.com/sv-se
Anette Bergman
Anette.Bergman@adecco.se
