KG 's Bryggcafé - Hamnpromenaden Kungshamn
2026-02-08
KG 'sBryggcafé söker engagerade och serviceinriktade medarbetare inför säsongen 2026. Vi letar efter dig som trivs med att möta gäster med ett leende och bidra till en trevlig atmosfär vid vattnet samtidig hålla ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Enklare matlagning och förberedelser
Servering av mat och dryck
Försäljning av glass och caféprodukter
Kassaarbete
Ansvar för ordning och trivsel i caféet
Servering av alkohol (vi har serveringstillstånd)
Vi söker dig som:
Är 20 år eller äldre
Är serviceinriktad, positiv, ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Har erfarenhet av café, restaurang eller service (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Arbete i en förstklassig mysig sommarmiljö.
Ett varierande arbete med härliga kollegor
Möjlighet till både deltid och säsongsarbete
Introduktion och stöd på plats
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med kort presentation och kontaktuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: piggebert@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piggebert AB
(org.nr 559417-3188)
Hamnpromenaden
)
456 31 KUNGSHAMN
KG 's Bryggcafé
Rickard Lorentzon piggebert@gmail.com
9729727