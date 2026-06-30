Kfum Skellefteå Söker Klubbutvecklare
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2026-06-30
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Vill du vara med och utveckla en av Skellefteås snabbast växande idrottsverksamheter?
KFUM Skellefteå är en ideell förening som arbetar för att utveckla och erbjuda klättring och parkour i Skellefteå. Vår klätterverksamhet växer snabbt. Med större lokaler, fler medlemmar och ett växande intresse står vår förening inför en spännande utvecklingsresa. Nu söker vi en klubbutvecklare som vill vara med och forma nästa kapitel.
Vi vill skapa en inkluderande, trygg och inspirerande mötesplats där både nybörjare och erfarna utövare kan utvecklas.
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade ledare, en aktiv styrelse och ideella krafter som varje vecka gör det möjligt för hundratals barn, ungdomar och vuxna att mötas genom rörelse och gemenskap.
Om rollen
Som klubbutvecklare blir du en nyckelperson i föreningen. Du får ett varierat uppdrag där du både arbetar strategiskt med föreningens långsiktiga utveckling och är närvarande i den dagliga verksamheten.
Du arbetar nära styrelsen, kansliet och våra engagerade ledare för att skapa struktur, utveckla verksamheten och ge fler människor möjlighet att upptäcka klättring och parkour.
Du får stor frihet att påverka både innehållet i ditt arbete och hur verksamheten utvecklas. Rollen passar dig som tycker om att bygga relationer, skapa engagemang och omsätta idéer till verklighet.
För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och samtidigt ha lätt för att samarbeta med olika människor och aktörer. Du behöver inte vara expert på klättring eller parkour – det viktigaste är att du vill utveckla människor och verksamheter och är nyfiken på att lära känna vår förening.
I rollen kommer du bland annat att:
utveckla föreningens verksamhet inom klättring och parkour
initiera aktiviteter som stärker engagemanget och lockar nya målgrupper
stötta och utveckla ledare genom utbildningar och ledarträffar
skapa en trygg, välkomnande och välorganiserad hallmiljö där medlemmar och besökare trivs
utveckla samarbeten med skolor, kommunen, företag och andra organisationer
Stötta initiativ från medlemmar och bidra till att fler projekt genomförs
För att passa i rollen ser vi att du
Du är en person som tycker om att få saker att hända. Du trivs med att arbeta både strategiskt och praktiskt, har lätt för att skapa relationer och motiveras av att utveckla människor och verksamheter.
Vi tror att du har:
erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller liknande arbete
erfarenhet av föreningsliv eller annan ideell verksamhet
god organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
god kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika målgrupper
förmåga att inspirera, engagera och skapa delaktighet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är ett extra plus om du har erfarenhet av:
klättring, parkour eller annan idrottsverksamhet
ledarskap, utbildning eller coachning
medlemsrekrytering, kommunikation eller digitala verktyg
projektfinansiering eller bidragsansökningar
Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger.
Vi arbetar utifrån KFUMs värdegrund där människans utveckling står i centrum – kropp, sinne och själ. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ordforande@kfumskelleftea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kfum I Skellefteå
, https://skelleftea.kfum.se/start/?ID=317931
Mossgatan 28 BV (visa karta
)
931 70 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kfum i Skellefteå Kontakt
Ordförande
Wilma Brännström ordforande@kfumskelleftea.se Jobbnummer
9984330