Key User SAP HCM / (Senior) Consultant SAP HCM - Lidl Sverige KB - Datajobb i Solna

Lidl Sverige KB / Datajobb / Solna2021-04-06Vill DU vara med på vår digitaliseringsresa? Nu söker vi en ny stjärna till vårt team Projekt Digitalisering/System. Som Key User inom SAP HCM kan du med ditt lösningsorienterade och relationsskapande arbetssätt stärka vårt dynamiska och engagerade team och hjälpa oss driva förändringar.Om LidlTa chansen att arbeta för ett Top Employer 2021 certifierad arbetsgivare. Vi är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandeln med tusentals butiker runt om i Europa. Vi öppnade våra första butiker i Sverige under 2003 och har sedan dess ständigt utmanat de etablerade kedjorna och sänkt matpriserna. Varje vecka väljer hundratusentals svenskar att handla smart när de går till någon av våra över 200 butiker runt om i Sverige. Vårt nya huvudkontor ligger i Barkabystaden, Stockholm.HR-avdelningen på huvudkontoret i Barkarby består idag av ca 35 personer i tre team: HR Services, Arbetsrätt, Learning & Development och Rekrytering & Employer Branding. På löneavdelningen i HR Services arbetar idag 10 personer och vi hanterar totalt närmare 5000 löner. Utöver denna enhet finns även Teamet Digitalisering Projekt och System som ansvarar för projektledning samt systemförvaltning och systemutveckling. För att säkerställa Lidls fortsatta framgång inom digitalisering söker vi nu en ny Key User inom SAP HCM till detta team.Stora satsningar inom utveckling, för såväl befintlig personal som nytillkomna, har genomförts på avdelningen under de senaste åren. Nu verkar vi i en ny sammansättning som kännetecknas av ett dynamiskt, engagerat och välkomnande arbetssätt med förtydligade roller och ansvarsområden som erbjuder ett gediget kunskapsutbyte.Vad blir dina arbetsuppgifter?I rollen som SAP Key User på Lidl får du ett stort förtroende och möjlighet att ansvara för vår systemtekniska och processmässiga utveckling. Du får utlopp för din kreativa sida genom att skapa lösningar och driva digitaliseringen framåt. Här finns möjligheten att påverka sitt vardagliga arbete och att skapa ramar för det samma. Ditt arbete har en nyckelfunktion för vår digitaliseringsresa då det omfattar kompletta processer - från ax till limpa. Utöver att ta fram förbättringsförslag så driver, lanserar och implementerar du olika typer av förändringar. Tjänsten omfattar även förvaltning av SAP HCM genom implementering och systemtestande, t.ex. vid support package samt SAP Notes.Den övervägande delen av tjänsten fokuserar på att utveckla SAPs gränssnitt och infrastruktur med tillhörande dokumentation för att skapa bästa möjliga digitala lösningar. Rollen innefattar även arbete inom projektledning där du är ansvarig för att genomföra projekt inom avsatt tidsplan och budget. Vår verksamhet växer ständigt och har en internationell prägel vilket gör att konceptens art varierar - en del byggs från grunden medan vissa redan har ett satt ramverk. Våra SAP Key Users har en viktig supportfunktion till övriga i verksamheten och verkar för att användandet fungerar på bästa sätt. Arbetet omfattar även till viss del skapande av rapporter i Query Manager.Rollen ger ett gott utrymme för samarbete med andra kollegor i motsvarande roll - både nationellt och internationellt. Ett nära samarbete med HR och IT, såväl som på huvudkontoret i Sverige som vid det tyska huvudkontoret är också vanligt förekommande.Vilka erfarenheter söker vi?Vi söker dig med relevant akademisk examen, troligen inom ekonomi, data- eller systemvetenskap. Mot bakgrund av rollens komplexitet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och tror att du har minst två års erfarenhet av liknande roller. Du har erfarenhet av SAP, antingen av affärssystemet som helhet eller en djupare förståelse av specifika moduler. Vi använder oss av SAP HCM (Human Capital Management) och tror att det underlättar om du redan är bekant med OM (Organisational Management), PA (Personal Administration), PY (Payroll, Schema) och/eller PT (Personal Time). Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av projektarbete eller projektledning. Goda kunskaper i engelska är en annan viktig förutsättning för att lyckas i rollen.För att bli en framgångsrik Key User ser vi att du som person är dynamisk, trygg och värdesätter att vara suverän inom din kompetens. Du har ett strukturerat arbetssätt och motiveras av konceptuella utmaningar som uppmuntrar komplext tänkande, att se samband mellan problem och att skapa kreativa lösningar. Vidare har du en pedagogisk förmåga och integritet som hjälper dig få med andra i förändringsarbete och beslut. Eftersom rollen har många kontaktytor ställs även stora krav på att du är en god kommunikatör och har ett genomgående relationsskapande förhållningssätt.Vad kan vi erbjuda dig?För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: engagemang, ansvar, smart och tillsammans. Vi är måna om att stödja och uppmuntra våra medarbetare i deras utveckling. Det är därför glädjande för oss att vi kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom Lidl-gruppen, både i Sverige och internationellt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning och tillträde enligt överenskommelse.Som anställd på Lidl omfattas du av kollektivavtal för tjänstemän mellan Svensk Handel och Unionen/Akademikerförbunden. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen; unionenklubb_hk@lidl.se Har vi väckt ditt intresse?Vi hoppas det i alla fall! Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att fylla i formuläret och bifoga cv samt personligt brev via länken "Sök nu". Obs! Vi tar endast emot ansökningar som inkommer via denna länk. Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 23 april 2021.Som en kvalitativ del av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten. Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta Rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se Välkommen med din ansökan!2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-23Lidl Sverige KB