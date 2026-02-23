Key account manager till Uppsala
2026-02-23
Vi söker dig som är en självgående, prestigelös och lösningsorienterad stjärna med dokumenterad erfarenhet av försäljning inom bemanning, Rusta & Matcha eller annan form av tjänsteförsäljning.
Det här är en roll för dig som vill ha frihet på riktigt - frihet under ansvar, möjlighet att påverka din vardag och utrymme att driva affären på ditt sätt.
Om rollen
Du kommer att arbeta med hela säljprocessen - från ax till limpa:
Prospektering och nykundsbearbetning
Relationsbyggande och affärsutveckling
Avtal, uppföljning och långsiktiga samarbeten
Rollen innebär också:
Personalansvar
Rekrytering och uppbyggnad av team
Ett nära samarbete med både kunder och medarbetare
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av försäljning inom bemanning, Rusta & Matcha eller liknande tjänsteförsäljning
Är självgående, affärsdriven och trygg i att fatta egna beslut
Är prestigelös, lösningsorienterad och van att kavla upp ärmarna
Har god förståelse för den lokala marknaden i Uppsala
Trivs i en roll där du får kombinera sälj, ledarskap och entreprenörskap
Krav för tjänsten
Du bor i Uppsala
Du har god lokalkännedom och gärna ett etablerat nätverk
Du är bekväm med personalansvar och rekrytering
Vi erbjuder
Frihet på riktigt - stort mandat, tillit och möjlighet att forma både rollen och affären
En nyckelroll med stort eget ansvar
Korta beslutsvägar och entreprenöriell miljö
Möjlighet att bygga och leda ett team över tid
Kontaktuppgifter och ansökan
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att maila dina frågor till Simone Sella på simone.sella@onepartnergroup.se
Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559092-8619) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ioanna Papadopoulou ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se Jobbnummer
9757850