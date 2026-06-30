Key Account Manager till Trigono AB
Trigono AB / Säljarjobb / Kävlinge Visa alla säljarjobb i Kävlinge
2026-06-30
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Om jobbet
Vill du arbeta med några av de mest välkända märkena inom gaming, tillsammans med några av Nordens största gaming-nördar? Som exklusiv distributör förser Trigono Norden med märken som Moza Racing, Lian Li, noblechairs, GameSir och Playseat – för att nämna några.
Trigono är under stark tillväxt och söker nu en erfaren Key Account Manager. Har du arbetat som KAM eller har erfarenhet från branschen? Kom och gör oss sällskap här i södra Sverige.
Trigonos resa startade 1984, och redan året därpå sålde vi de första Apple Macintosh-datorerna till skolor runt om i Sverige. Idag är vi en av nyckeldistributörerna inom nordisk detaljhandel – och en del av Pro Gamers Group, en global världsledare inom tillverkning, distribution och detaljhandel med över 700 erfarna medarbetare runt om i världen.
De senaste åren har vi vuxit kraftigt och fortsätter att expandera. Nyckeln till Trigonos framgång? Att inget i vårt arbetssätt är medelmåttigt. Varje medarbetare på Trigono har en nyckelroll och påverkar vår strategi och framtida tillväxt. Vårt erfarna team arbetar tillsammans med Nordens största återförsäljare och distribuerar exklusivt globalt erkända och prisvinnande märken. Vi representerar dessutom våra märken på de största eventen i Norden, och genom vårt mångfacetterade nätverk av influencers, media och partners inom gaming-industrin ger vi varumärkena ett unikt insteg på den lokala marknaden.
Rollen som Key Account Manager
Som KAM har du en direkt inverkan på vår framtida tillväxt och en nyckelroll i att utveckla våra partnerskap och identifiera nya. I rollen kommer du att:
Upprätthålla relationer med befintliga nyckelkunder och identifiera nya
Proaktivt identifiera, förhandla och slutföra försäljningsaktiviteter för att nå uppsatta intäktsmål
Hantera 30+ starka tillverkare inom spel- och komponentbranschen, som Moza Racing, Lian Li, noblechairs, GameSir, Playseat och många fler
Kompetens och erfarenhet
Tidigare erfarenhet av Key Account Management eller Business Development
Ett starkt nätverk inom komponent- och spelbranschen i Norden
God förmåga att hantera flera varumärken, produkter och kunder parallellt
Hög egen drivkraft och ett lösningsorienterat arbetssätt
Flytande svenska och engelska
Vi värdesätter i första hand rätt person och social kompetens. Är du en lagspelare passar du perfekt in i vårt team.
Vad vi letar efter hos dig
Trivs med eget ansvar
Ser möjligheter där andra ser hinder
God förmåga att utveckla affärer
Utmärkt relationsbyggande och social kompetens
Senior erfarenhet inom försäljning och affärsutveckling
En orädd möjliggörare och självständig beslutsfattare
En geek som älskar gaming
Vad vi erbjuder dig
Arbete med välrenommerade märken i branschen
En plats i ett högpresterande team
En nyckelroll i planeringen av Trigonos framtidsstrategier
Nära samarbete med sälj-, inköps- och marknadsteamen
Delaktighet i hela kedjan – från förvärv av nya varumärken till slutförsäljning
Ett brett och världsomspännande nätverk inom branschen
En arbetsplats där du har kul samtidigt som du gör goda affärerPubliceringsdatum2026-06-30Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Löddeköpinge, Sverige. Skicka din ansökan till jobb@trigono.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987733-2078561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trigono AB
(org.nr 556490-4174), https://jobb.trigono.se
Kontorsvägen 11A (visa karta
)
246 43 LÖDDEKÖPINGE Jobbnummer
9985748