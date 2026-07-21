Key Account Manager till Silentia Falkenberg
AB Effektiv Väst / Säljarjobb / Falkenberg Visa alla säljarjobb i Falkenberg
2026-07-21
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Din framtida arbetsgivare
Silentia är ett svenskt familjeföretag med huvudkontor i Falkenberg och en stark position inom sjukvården både i vår nordiska hemmamarknad och internationellt. Vi utvecklar och levererar innovativa och hygieniska avskärmningslösningar som bidrar till bättre arbetsflöden, ökad patientsäkerhet och en tryggare miljö för både patienter och vårdpersonal.
Vi arbetar nära våra kunder och samarbetspartners i regionerna, samtidigt som vi även är verksamma globalt.
Lär känna oss mer på Silentia - Säkra och hygieniska patientavskärmingar
Vad erbjuder rollen?
Du ansvarar för försäljningen mot sjukhus och vårdinrättningar i Sverige och fungerar som en betrodd rådgivare från första behovsanalys till färdig lösning hos kund. Du bygger relationer på djupet, både med klinisk personal och tekniska beslutsfattare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Ansvara för och utveckla försäljningen i Sverige, från prospektering och kundbesök till offert och avslut.
Arbeta nära dina nordiska kollegor i ett team där kunskapsutbyte, inspiration och samarbete är en naturlig del av vardagen.
Arbeta konsultativt med behovsanalys, lösningsförslag och teknisk rådgivning, inklusive deltagande i projektförsäljning och upphandlingar
Bygga och vårda långsiktiga relationer med sjukhus, vårdinrättningar och tekniska beslutsfattare
Hålla produktpresentationer och demonstrationer samt delta i mässor och kundevent
Arbeta strukturerat i affärsstödsystemet med pipeline, uppföljning och dokumentation
Rollen innebär cirka 50 resdagar per år, främst inom Sverige, möjlighet till tjänstebil finns.
Tjänsten är en ersättningsrekrytering då den person som har rollen i nuläget successivt trappar ned inför pension. Samtidigt har vi valt att utveckla och anpassa rollen för att bättre spegla vår nuvarande marknadsposition och våra framtida ambitioner i Sverige. Det innebär att du får möjlighet att bygga vidare på en stark grund, samtidigt som du är med och formar hur vi arbetar framåt, med ökat fokus på direkt kunddialog, teknisk rådgivning och långsiktiga relationer. Du rapporterar till VD.
Vem är du?
Vi tror att du har Du har några års erfarenhet av teknisk B2B-försäljning, gärna mot hälso- och sjukvårdssektorn och trivs i rollen som rådgivare snarare än renodlad säljare. Du är van att navigera komplexa affärsprocesser och har lätt för att bygga förtroende hos olika typer av beslutsfattare. Erfarenhet av projektsälj och CRM-system, gärna Salesforce, är meriterande, liksom kontakter inom tekniska avdelningar eller fastighetsförvaltning inom vården.
För att trivas i rollen har du ett tekniskt intresse och ett praktiskt öga för lösningar. Du har lätt för att förstå kundens behov och kan se hur produkter och lösningar kan anpassas eller kombineras för att skapa största möjliga värde. Det gör att du blir en trovärdig rådgivare och en uppskattad partner för dina kunder.
Som person är du självgående, strukturerad och affärsmässig men också nyfiken och genuint intresserad av att hjälpa dina kunder hitta rätt lösning. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Är detta din perfekta match?
Vi på Silentia erbjuder dig en nyckelroll i ett bolag med tydliga ambitioner och innovativa produkter. Här arbetar du nära kunder och kollegor i en organisation där beslutsvägarna är korta och engagemanget är stort.
Du får stor frihet att forma din roll och din vardag, med goda möjligheter att växa och med vetskapen att ditt arbete bidrar till en tryggare och bättre vårdmiljö för patienter och personal varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer sker löpnade så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 30 augusti. För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos Silentia i Falkenberg.
Sökord
Key Account Manager, KAM, Produktspecialist, Säljare, Teknisk säljare, Affärsutvecklare, Hälso- och sjukvård, Medicinsk utrustning, Medicinteknik, Vårdutrustning, Patientavskärmning, Teknisk försäljning, B2B, CRM Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094517-2110374". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10008583