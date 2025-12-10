Key Account Manager Till Remondis I Stockholm
2025-12-10
Vill du bli en nyckelperson i ett av Europas ledande företag inom återvinning, miljö och cirkulär ekonomi? REMONDIS söker nu en erfaren och affärsdriven Key Account Manager som vill vara med och utveckla våra största kunder och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.
Om rollen
Som Key Account Manager får du ett helhetsansvar för en omfattande och strategiskt viktig kundportfölj. Ditt fokus ligger på att utveckla befintliga kunder, främst inom kommersiella fastigheter och handel, samt att aktivt identifiera och vinna nya affärer. Du arbetar nära organisationen med tyngdpunkt i Stockholm.
Rollen är både strategisk och operativ där du möter beslutsfattare, driver komplexa affärer och säkerställer lönsamhet samtidigt som du bygger långsiktiga, hållbara relationer.
Placeringsort är Stockholm men resor inom hela Sverige förekommer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för och utveckla en betydande nationell kundportfölj.
Driva både nationella och strategiska försäljningsprojekt.
Aktivt arbeta med nykundsbearbetning och utvidga portföljen.
Genomföra behovsanalyser, utveckla kundspecifika lösningar och ta fram lönsamhetskalkyler.
Skapa och upprätthålla goda relationer med dina kunder och samarbetspartners.
Förhandla avtal, skriva offerter och följa upp avtal lokalt tillsammans med säljorganisationen.
Samarbeta med REMONDIS-koncernens systerbolag för att nyttja befintliga nationella kundrelationer.
Representera REMONDIS som ambassadör och säkerställa att våra värderingar efterlevs.
Vem vi söker
För att trivas i rollen tror vi att du har erfarenhet av liknande arbete, exempelvis som Key Account Manager, affärsutvecklare eller strategisk säljare med ansvar för större kunder. Du är trygg i dialogen med beslutsfattare och har ett strukturerat och affärsmässigt arbetssätt.
Vi tror att du:
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med större kunder och komplexa avtal.
Är relationsbyggande, lyhörd och van att arbeta långsiktigt.
Är analytisk, har förståelse för affärskalkyler och kan säkerställa lönsamhet i dina avtal.
Trivs i en roll där strategi möter operativt arbete.
Är självgående och har lätt för att driva försäljning mot tydliga mål.
Har B-körkort och god systemvana.
Erfarenhet från återvinning, industri, logistik, fastighet eller närliggande tjänsteområden är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka REMONDIS fortsatta tillväxt.
Flexibilitet i arbetet med möjlighet att kombinera kontor, hemarbete och kundbesök.
Stöd från en engagerad organisation och en välfungerande leveransapparat med egna chaufförer och fordon.
Publiceringsdatum2025-12-10
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb.
Bergvik & Partners
Fredrik Bergvik fredrik.bergvik@bergvikpartners.se
9638314