Key Account Manager till Nordiske medier
2025-10-03
Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i karrären och jobba som Key Account Manager hos Nordiskemedier!Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Nordiskemedier är en ledande aktör inom nordisk specialmedia och erbjuder högkvalitativa nyheter och analyser för näringslivet genom erkända varumärken. De når över 550 000 mottagare genom digitala nyhetsbrev och har cirka 450 000 läsare via tryckt media. Med omkring 200 medarbetare fördelade på kontor i Köpenhamn, Ålborg, Oslo, Stockholm och Helsingborg. De svenska enheterna har en omsättning på cirka 100 miljoner kronor, det är de en stabil och expansiv aktör inom branschen.
Om rollen
Nu söker vi Nordiskemediers nästa Key Account Manager med särskilt fokus på digitalisering och möten. Rollen innefattar ansvar för tre huvudområden: event, print och digital försäljning. Personen i denna roll kommer att arbeta med försäljning av annonsering på branschplattformar genom såväl tryckta som digitala kanaler, inklusive nyhetsbrev, webblösningar, native-lösningar och eventförsäljning - med ett särskilt fokus på att driva utvecklingen inom digital försäljning.
Som Key Account Manager ansvarar man för hela säljprocessen inom annonsering, event och digital försäljning. Rollen innebär att genomföra behovsanalyser och skräddarsy lösningar för att skapa värde för företagets kunder. Vi ser gärna att man träffar kunder både digitalt samt fysiskt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning och kan uppvisa goda resultat och referenser
Är engagerad, målinriktad och har en stark affärsmässig förståelse
Trivs med att arbeta kreativt och hitta lösningar utanför de traditionella ramarna
Är van vid att hantera flera projekt samtidigt i ett högt tempo
Har en självständig drivkraft med förmåga att initiera, genomföra och avsluta hela säljprocesser
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av digitala ekosystem och branschevent är meriterande
Erfarenhet från mediebranschen är en fördel
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
Möjligheter till personlig utveckling
Tillgång till gym i våra lokaler
Generöst friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. I denna Rekrytering samarbetar Nordiskemedier med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se
Ersättning

Månadslön - Fast plus rörlig lön
