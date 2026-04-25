Key Account Manager till innovativ kostplattform
Mateo Kostplattform är ett SaaS-bolag i Norrköping. Vi är nio medarbetare som utvecklar en molnbaserad plattform med tillhörande appar för kommunal måltidsverksamhet. Våra produkter hjälper kommunerna med allt från matsedelsplanering och näringsberäkning till specialkosthantering och egenkontroll. Plattformen används idag av ett 70-tal kommuner och vi växer snabbt. Nu söker vi vår första Key Account Manager.
Din roll
Som Key Account Manager är du Mateos säljare mot offentlig sektor. Du ansvarar för att driva och stänga affärer med kommuner och regioner, från första kontakt till signerat avtal. Du bearbetar både nya kunder och ser möjligheter till expansion hos befintliga. Du jobbar nära VD och är bolagets kommersiella röst utåt.
Du identifierar rätt beslutsfattare, bygger förtroende över tid och vet hur LOU fungerar i praktiken. Du presenterar och demonstrerar plattformen för potentiella kunder och driver affärerna till avslut. Kontakten med kunder sker primärt via telefon, mejl och digitala möten.
Du är en driven säljare med god förmåga att bygga förtroende hos beslutsfattare. Du är strukturerad, uthållig och van att driva affärer självständigt. Du förstår hur offentlig sektor fungerar och ser det som en fördel, inte ett hinder.
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet av relationsbyggande B2B-försäljning, gärna mot offentlig sektor
Förmåga att självständigt driva en hel säljprocess från prospekt till avslut, ofta över långa tidshorisonter
Naturlig förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer
Vill arbeta på plats i Norrköping
Det här erbjuder vi dig
På Mateo värdesätter vi våra medarbetares välmående och långsiktiga utveckling. Vår mest uppskattade förmån är 7 timmars arbetsdag med flextid. Det är ett bevis på vår övertygelse att balans mellan arbete och fritid leder till både ökad produktivitet och välbefinnande.
För din trygghet erbjuder vi en konkurrenskraftig tjänstepension och för din hälsa ett generöst friskvårdsbidrag. Som medarbetare hos oss får du mer tid för återhämtning och personlig utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
E-post: jobb@mateo.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mateo Kostplattform AB
(org.nr 559499-5614), https://mateo.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Jobbnummer
