Key Account Manager till Industriverken
2026-04-23
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan avancerad teknik, affärsutveckling och framtidens industri? Är du personen som kan översätta tekniska lösningar till framgångsrika affärer? Har du förmågan att förstå komplexa kravspecifikationer, bygga starka kundrelationer och vad våra tillverkningsprocesser kan tillföra kund?
Då kan du vara vår nästa Key Account Manager med teknisk inriktning.
Om rollen
Som Key Account Manager hos Industriverken blir du den viktiga länken mellan kundernas behov och våra tekniska lösningar. Du arbetar i framkant av fordonsindustrins omställning och driver affärsprojekt hela vägen - från första kontakt och offert till serieproduktion.
Din styrka ligger i att förstå kundens tekniska utmaningar och omsätta dem till konkurrenskraftiga lösningar som möter högt ställda krav på kvalitet, funktion och leveranssäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge teknisk rådgivning och vara expertstöd i kundernas design- och utvecklingsfas
Identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga och nya kunder
Säkerställa att vi kan leverera enligt tekniska och kommersiella krav
Driva offertarbete med teknisk dokumentation och kalkylering
Samverka nära produktion, kvalitet och utveckling för att säkra projektleveransPubliceringsdatum2026-04-23Profil
Vi söker dig som är affärsdriven, relationsskapande och tekniskt stark. Du trivs i en miljö där struktur, processer och resultat går hand i hand.
Vi tror att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller liknande
Minst 3-5 års erfarenhet av teknisk försäljning eller projektledning
Erfarenhet från fordonsindustrin eller annan högreglerad tillverkningsindustri
God förståelse för kvalitetssystem som IATF 16949
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
God vana av kunddialog, offertarbete och teknisk kravhantering
Meriterande
Etablerat nätverk inom nordisk fordonsindustri
Erfarenhet av Monitor ERP
Kunskaper i tyska
Vem är du?
Du är nyfiken, lösningsorienterad och trygg i tekniska diskussioner. Samtidigt har du affärsmässigheten att skapa förtroende och driva affärer framåt. Du gillar att ta ansvar, har hög egen drivkraft och trivs med att samarbeta tvärfunktionellt.
Vi erbjuder
Hos Industriverken får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik i en global och dynamisk miljö. Vi erbjuder:
En nyckelroll med stor påverkan på företagets tillväxt
Spännande kundprojekt inom framtidens industri och mobilitet
Korta beslutsvägar och entreprenöriell kultur
Kompetenta kollegor och stark teamkänsla
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling
Ansök idag
Vill du kombinera teknik, affärer och långsiktiga kundrelationer i en roll där du verkligen gör skillnad? Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag! Skicka in din ansökan eller hör av dig om du vill veta mer om rollen. Urval sker löpande - så vänta inte, sista ansökningsdag 17/5 2026.
I den här rekryteringen samarbetar Industriverken med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av Industriverken. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Emaljervägen 3A, Ronneby, 37230 (visa karta
)
372 30 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Industriverken Kontakt
Carina Berg carina.berg@jeffersonwells.se Jobbnummer
9872899