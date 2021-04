Key Account Manager till företag inom träning & hälsa - G.O.A.T Tech - Accelerate AB - Säljarjobb i Stockholm

G.O.A.T Tech - Accelerate AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Vi söker efter en Key Account Manager till en kund som brinner för träning, hälsa och teknologi!Vi är därför på jakt efter drivna och motiverade personer med lika mycket passion för hälsa och träning som de har för försäljning.Om denna rollenSom en Key Account manager hos denna kund tar du en aktiv roll i att identifiera behov och skapa planer för att utveckla samt optimera coachers företag på ett skalbart sätt genom digitala lösningar. Kunden erbjuder en avslappnad kultur men bibehåller en hög ambitionsnivå. Målet att även utveckla de mindre verksamheterna till större genom kundens all-in-one plattform..Här kommer du att få arbeta hjälpa en bred portfolio av coacher som driver verksamheter på både lokal och global nivå. Detta gör du självklart i sällskap med kundens in-house specialistteam inom marknadsföring, varumärke, webb, design och hälsa.Rollen lägger stor vikt vid att du gillar bygga relationer och nätverka. Din portfolio kommer bestå av totalt 20-40 coacher/dietister/hälsovårdspersonal men du kommer kontinuerligt behöva finna fler. Kunden har förtroende för att du hittar fler och ger dig stor frihet i ditt val av närmande, vare sig det är i person, sociala medier eller genom personligt nätverk. Kunden har självklart en egen intern struktur för försäljningsprocess där de hjälper dig få företag ombord.Personen vi sökerHar ett brett nätverk av coacher (t.ex. personliga tränare, kost och andra coacher in hälsa)Erfarenhet av försäljning och B2BErfarenhet av arbeta med sociala medierEtt intresse för hälsa och träningÄr social och inspirerandeHar ett högt driv samt mycket energi!2021-04-06Det är ett snabbväxande ungt software bolag som tillhandahåller en all-in-one plattform till personliga tränare, dietister och annan hälsovårdspersonal. Genom denna plattform kan olika aktörer inom hälsa erbjuda lösningar och bygga sitt varumärke online.Totalt sett har kunden hjälpt personer att gå ner mer än 300 000 kg!Kunden erbjuderEn start-up miljö i ett snabbt växande företag, både inom Sverige och globaltEn roll med ansvar samt stor utvecklingspotential både kunskapsmässigt och inom bolagetEn dynamisk, stöttande och rolig arbetsmiljöArbete i en internationell miljö med globala karriärmöjligheterEn veckas on-boarding i KöpenhamnMöjlighet till att planera din egna arbetstidSkicka in in ansökan redan idag!Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi läser ansökningar och kallar till intervju löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!Ort: StockholmStart: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidLön: Fast lön + provisionVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23G.O.A.T Tech - Accelerate AB5674120