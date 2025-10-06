Key Account Manager till Fiber- och bredbandslösningar, vikariat
Nu söker vi en Key Account Manager till Fiber- och bredbandslösningar, vikariat
Är du en hungrig säljare som vill ta chansen att arbeta nära några av Skånes mest spännande företag och organisationer och samtidigt vara med och bygga framtidens digitala infrastruktur?
Kraftringen söker nu en affärsdriven Key Account Manager till ett vikariat under en föräldraledighet med placering på vårt huvudkontor i Lund.
Jobbet som:Som Key Account Manager har du en viktig roll i att utveckla våra affärer inom fiber- och bredbandslösningar. Du arbetar nära vårt affärsområde med att sälja och utveckla vår affär med både nya och befintliga kunder, vilka bland annat är fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner, regionen och industriföretag.
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera långsiktiga kundrelationer med att skapa konkreta affärsresultat. Du jobbar utifrån satta sälja mål och driver hela säljcykeln - från prospektering och behovsanalys till förhandling och avtal - och blir kundens naturliga kontaktperson.
Du kommer att ansvara för försäljning och utveckling av våra fiber- och bredbandslösningar i Skåne, driva affärsmöjligheter med både nya och befintliga kunder, bygga starka partnerskap och långsiktiga relationer med våra företagskunder, samarbeta med produktägare och ansvarigt affärsområde för att säkerställa leverans och kundnöjdhet, aktivt arbeta mot uppsatta mål och KPI: er med målet att överträffa dem.
Vem är du?Vi söker dig som är en erfaren B2B-säljare med en stark kommersiell profil som trivs med att arbeta affärsdrivet och målinriktat. Du har dokumenterade framgångar inom komplex försäljning, gärna från IT, telekom, energi eller annan infrastrukturaffär.
Det här vikariatet ger dig möjligheten att under en period arbeta med välkända kunder och komplexa affärer i en bransch som är central för samhällets utveckling. Det är ett spännande uppdrag där du kan göra verklig skillnad för både kunder och samhälle samtidigt som du kan utvecklas och bredda ditt nätverk i Skånes näringsliv. Vi är ett team engagerade kollegor som brinner för affärer, teknik och kundnytta.
Vikariatet gäller under 9 månader nov 2025 - aug 2026, med möjlighet till introduktion innan start och eventuell förlängning.
Rent formellt ser vi att du har: Eftergymnasial utbildning inom försäljning, ekonomi, marknadsföring, teknik eller IT
Flerårig erfarenhet av B2B-försäljning av komplexa lösningar, med fokus på att driva affärer mot avslut och vana av att jobba mot satta försäljningsmål.
Dokumenterad förmåga att arbeta med Key Account Management eller motsvarande ansvar för större kunder
God förståelse för telecom-, bredbands- eller IT-infrastrukturmarknaden (exempelvis fiber, datakommunikation, IoT eller molntjänster)
Stark kommersiell förmåga: erfarenhet av förhandling, avtalsskrivning och lönsamhetsanalys
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är:
Certifieringar inom försäljning, till exempel Miller Heiman, SPIN, Solution Selling eller projektledning, till exempel IPMA, PMP, PRINCE2. Erfarenhet av att arbeta i CRM-system som Dynamics 365, Salesforce eller liknande system. Kunskap om offentlig upphandling (LOU) och försäljning mot kommuner/regioner.
Vad erbjuder Kraftringen:
Inom Kraftringen finns stor möjlighet till kompetensutveckling och en mängd karriärvägar internt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter använder vi Benifex som förmånsportal med ett stort utbud av stort som smått. Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatter.
Din ansökan:Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är den 19 okt.
Du ansöker med CV och urvalsfrågor. Eftersom urvalsfrågorna ersätter det personliga brevet ber vi dig besvara dem med omsorg. Din ansökan är anonymiserad på så sätt att systemet maskar dina personliga uppgifter, vilket ger oss allra bästa förutsättningar att göra en kompetensbaserad screening och första urval. Anonymiserad ansökning är en del av vårt ständigt pågående arbete i fråga om jämställdhet, mångfald och inkludering.
Har du frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Håkan Rusk chef för försäljning och marknad , hakan.rusk@kraftringen.se
, +46 101 227 939.
Kraftringen gör bakgrundskontroller på slutkandidat inför anställning. Drog- och alkoholtest kan förekomma.
Kraftringen är en viktig del av totalförsvaret. Därför krigsplacerar vi samtliga tillsvidareanställda inom koncernen. Krigsplaceringen görs i enlighet med Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809).
