Key Account Manager till Be:son Gross AB // Varberg

Att skapa affärer som gör skillnad. Att ta en idé från skiss till butikshylla. Att tillsammans med våra varumärken hitta nya vägar framåt. Det är exakt där du kommer in. Be:son Gross AB, en del av Humble Group, är en stabil spelare på den skandinaviska marknaden inom FMCG. Våra produkter förenklar vardagen - både för butik och konsument. Och nu söker vi, tillsammans med Oddwork, en affärsutvecklande Key Account Manager med sinne för relationer, analys och möjligheter. Välkommen till Be:son!
Som Key Account Manager ...kommer du vara en nyckelspelare i vårt tillväxtteam. Det här är ingen klassisk Key Account Manager roll. Här ligger fokus på att utveckla våra befintliga affärer, identifiera nya potentialer hos existerande kunder - och bygga affärer med lång horisont. Du arbetar nära några av Sveriges största aktörer inom DVH och massmarket.
Din vardag innehåller lika delar strategi som action: affärsanalys, prissättning, kategoribearbetning och kunddialog. Du utgår från kontoret i Varberg men har en närvaro där det behövs - hos kund. Vi tror att du trivs bäst i dialogen, när siffror möter insikt och framförallt, när idéerna får liv. Det är just i relation till kund, som många av dina idéer skapas - du förverkligar dem. Skulle du önska bolla så har du ett helt team omkring dig med samma passion och behjälpliga stöttning. Vi söker dig som... ...har ett öga för affärer och ett hjärta för relationer. Du är inte här för snabba avslut, utan för att bygga långvariga partnerskap. Du är en trygg och nyfiken person som är både analytisk och kommersiell. Du gillar att ta ansvar, driver gärna saker från ax till limpa - och gör det helst tillsammans med andra.
Vi önskar att du har:
Erfarenhet från FMCG - gärna inom DVH eller massmarket
Vana vid att arbeta med större kundkonton och längre säljprocesser
Förståelse för kalkyl, marginal och prissättning
Goda kunskaper i Excel och gärna Power BI
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Varför Be:son? För att vi tror på kraften i förtroende. Hos Be:son möts det bästa av två världar: ett entreprenörsdrivet mindset där idéer får utrymme att växa, och samtidigt tryggheten i att vara en del av Humble Group - en stark koncern med struktur, resurser och långsiktig stabilitet. Här finns ett genuint engagemang för det vi gör, för varandra och för våra kunder.
Vi är ett tight team där alla har en röst och där dörren alltid står öppen - på riktigt. Korta beslutsvägar gör att idéer snabbt kan bli verklighet, och här finns stort utrymme för att påverka både din egen roll och vår gemensamma utveckling. Vi jobbar nära varandra, oavsett roll, och bygger vår tillväxt på långsiktiga relationer.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Varberg med omnejd OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast månadslön KONTAKT: Mattias Marberg, mattias.marberg@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
