Key Account Manager till AQ Plast AB
Onepartnergroup Ggvv AB / Säljarjobb / Gislaved Visa alla säljarjobb i Gislaved
2026-07-01
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, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du bygga långsiktiga kundrelationer och driva lönsamma affärer i en affärsnära roll med stort ansvar? Då kan detta vara nästa steg i din karriär. Vi söker nu en Key Account Manager (KAM) som vill vara med och utveckla våra viktigaste kundrelationer samt bidra till fortsatt tillväxt och hög kundnöjdhet.
AQ Plast är en del av AQ Group, en börsnoterad global koncern med över 8 000 medarbetare i 17 länder. Vi är specialister på formsprutning av termoplast, plåtbearbetning och montering till komplexa produkter med högt ställda krav. Våra kunder återfinns bland annat inom Automotive, medicinteknik och energi.
Våra värderingar är: Kunden i fokus, Enkelhet, Entreprenörsanda, Mod och respekt, Kostnadseffektivitet.
Inom ramen för dessa värderingar arbetar vi med metodisk kvalitetskontroll, engagerade medarbetare och en stark företagskultur. Vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer och tjänster, och att leverera enligt kundernas höga förväntningar. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka på riktigt.
Läs gärna mer om oss: https://www.aqgroup.com/sv/plast/aq-plast
(https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aqgroup.com%2Fsv%2Fplast%2Faq-plast&data=05%7C02%7Cjennie.gunnarsson%40onepartnergroup.se%7Cabcaf796058440d7698808ded771296b%7C3f99a14678f443a6b7e3d6a08a703c09%7C0%7C0%7C639185078213099399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aDoECfHIhOR0xrzHD02W4Re76ZkD3zDmC%2Fm8gxBOyUw%3D&reserved=0)
Om rollen
Som Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och förvalta företagets strategiskt viktiga kunder. Du arbetar både operativt och strategiskt för att skapa långsiktiga relationer, identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa lönsamma affärer.
Du blir kundens främsta kontaktperson och samarbetar nära interna funktioner som service, logistik, ekonomi och produktion för att säkerställa hög kvalitet i leveranser och kundupplevelse.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Ansvara för offertarbete, kalkyler och prissättning
Förhandla och följa upp kundavtal
Identifiera och utveckla affärsmöjligheter hos befintliga kunder
Driva försäljning av produkter, reservdelar och tjänster
Säkerställa kommersiella villkor och lönsamma affärer
Utveckla och stärka långsiktiga kundrelationer
Genomföra kundmöten och affärsgenomgångar
Följa upp kundnöjdhet och kundernas behov
Agera primär kontaktpunkt för tilldelande nyckelkunder
Upprätta budget och prognoser för kundportföljen
Följa upp resultat och definierade KPI:er
Hantera och följa upp kundfordringar
Säkerställa god lönsamhet inom ansvarsområdet
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning inom försäljning, ekonomi eller teknik – eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning
Erfarenhet av Key Account Management
Dokumenterad framgång i att utveckla affärer och kundrelationer
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Affärsorienterad och resultatinriktad
Relationsskapande och förtroendeingivande
En skicklig förhandlare
Analytisk och strukturerad
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Bekväm med att arbeta tvärfunktionellt över flera delar av verksamheten
Erfarenhet inom formsprutning & automatstansning
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll där du har möjlighet att påverka både affärer och kundrelationer. Du blir en del av ett engagerat team med fokus på samarbete, kvalitet och långsiktig utveckling. Här får du möjlighet att växa i en verksamhet där kundfokus och affärsmässighet står i centrum.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
AQ Plast AB har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Jennie Gunnarsson på jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
(mailto:jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! ⭐ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://www.aqg.se/
334 32 ANDERSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aq Plast AB Kontakt
Kompetensansvarig
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se +46709282298 Jobbnummer
9988108