Key Account Manager til Adven
På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens energi- och vattenlösningar, som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar lösning som vi hittar, bygger och genomför tillsammans med våra kunder. I flera av våra nät finns ett nära samarbete med industrin på orten och på det sättet kan vi använda restvärme från industrin till att värma bostäder och lokaler. Det är en miljövänlig och effektiv metod att tillvarata jordens resurser.
Adven driver över 350 anläggningar i Europa och arbetar aktivt för att öka användningen av förnybar energi och minska klimatpåverkan. Läs mer om Adven här!
Adven utökar med en Key Account Manager - är det din nästa utmaning?
När Adven Sverige nu gör en strategisk satsning att stärka sin närvaro i regionen kring Avesta, Mora och Orsa handlar det om något större än en ny roll. Det handlar om att komma närmare kunderna - på riktigt. Att förstå deras vardag, deras utmaningar och deras framtidsplaner, och kunna agera proaktivt i rätt läge.
• "Vi ser tydligt att närheten till kunden gör skillnad. Med en lokal Key Account Manager kan vi tidigare identifiera och fånga upp behov och då vara med och påverka riktningen innan avgörande beslut tas," säger Jonas Elliot, Head of Key Account Management.
En roll mitt i affären - och relationen
Som kundansvarig säljare/Key Account Manager på Adven kliver du in i en roll där teknik, affär och människor möts. Du arbetar med fjärrvärme, men i praktiken handlar det om att utveckla långsiktiga energilösningar tillsammans med kunder som kommuner, fastighetsägare och industrier.
Det är inte en klassisk säljroll, utan en roll där du bygger ett partnerskap över tid. Du analyserar förbrukningsmönster, identifierar förbättringspotential och agerar rådgivare i frågor som är avgörande för kundernas verksamhet och hållbarhetsarbete.
Samtidigt finns ett tydligt affärsansvar. Du driver utvecklingen hos befintliga kunder, arbetar aktivt med nyprospektering och fångar upp nya möjligheter i marknaden. I vardagen innebär det också att du hanterar inkommande förfrågningar, från allt från större organisationer till villaägare och bostadsrättsföreningar.
Närvaro som gör skillnad
Bakgrunden till satsningen är tydlig: regionen rymmer både strategiskt viktiga kunder och en stark tillväxtpotential. Med en lokal närvaro blir det möjligt att agera snabbare, mer proaktivt och mer träffsäkert.
• "För oss handlar det om att driva utvecklingen tillsammans med kunden. Genom att utmana, inspirera och föreslå nya lösningar kan vi bidra till deras utveckling på ett mer långsiktigt sätt.", säger Jonas
Du utgår från kontoret i Avesta eller Mora och arbetar nära den lokala driftsorganisationen. Rollen innebär omkring två resdagar i veckan - men framför allt innebär den att du är en synlig och tillgänglig partner i regionen.
En del av något större
Du blir en del av ett team på åtta personer, fem likt dig, inriktade på fjärrvärme och övriga mot industrilösningar. Tillsammans utvecklar ni arbetssätt, processer och erbjudanden för att möta en marknad i förändring.
Det finns en tydlig riktning: att stärka kundvärdet och samtidigt bidra till omställningen mot mer hållbara energilösningar.
Vem trivs här?
Du som lyckas i rollen är självgående, affärsdriven och har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du trivs i en miljö där du får ta stort eget ansvar, samtidigt som du är en del av ett team som utvecklar både affären och arbetssätten tillsammans.
Du har sannolikt arbetat med kvalificerad försäljning tidigare - gärna inom energi eller el - och är van vid att hantera komplexa affärer där flera intressenter är involverade. En ingenjörsbakgrund är meriterande, men det viktigaste är din förmåga att förstå kundens verksamhet och omsätta insikter till konkreta lösningar.
Kanske känner du igen dig i att du:
har ett starkt eget driv och är bekväm med att arbeta självständigt
är skicklig på att bygga och utveckla långsiktiga relationer
har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom energi eller närliggande branscher
trivs i en rådgivande roll där du analyserar behov och skapar värde för kunden
är affärsmässig och ser möjligheter i både befintliga kundrelationer och ny marknad
Det här är en roll för dig som vill vara nära affären, men ännu närmare kunden.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Adven Sverige valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Jenny Berg: jenny.berg@axoconsulting.se
0720-74 19 99
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Industrigatan 40 (visa karta
)
774 35 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adven Sverige AB Kontakt
Jenny Berg jenny.berg@axoconsulting.se 0720-741999
9885401