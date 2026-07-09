Key Account Manager Reservkraft
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2026-07-09
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Key Account Manager – Reservkraft
Vill du bygga upp Sveriges starkaste affärsområde inom robust energiförsörjning?
Dynami AB är ett snabbväxande, ägarlett företag med spetskompetens inom reservkraft, batterilager och kompletta energisystem.
Vi arbetar med kunder där elen aldrig får stanna. Våra kunder finns bland annat inom datacenter, serverhallar, telekom, industri, fastigheter och annan samhällskritisk infrastruktur.
Nu söker vi en Key Account Manager Reservkraft som vill vara med och bygga upp ett affärsområde med mycket stor framtidspotential.
Om jobbet
Vill du vara med och bygga upp ett av Sveriges mest spännande affärsområden inom reservkraft? Hos Dynami får du möjlighet att skapa nya affärer, påverka företagets utveckling och bli en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt.
Som Key Account Manager ansvarar du för att skapa nya affärer och utveckla långsiktiga kundrelationer inom reservkraft och robust energiförsörjning.
Du kommer att arbeta med:
Prospektering av nya kunder
Kundbesök och behovsanalyser
Offert- och anbudsarbete
Förhandlingar
Långsiktiga kundrelationer
Samarbete med våra tekniska specialister
Utveckling av nya affärsmöjligheter
Hos oss säljer du inte en standardprodukt – du hjälper kunder att säkerställa att deras verksamhet aldrig behöver stanna när elnätet gör det.
Vem är du?
Du tycker om att skapa affärer och drivs av att utveckla långsiktiga relationer.
Du behöver inte kunna allt om reservkraft när du börjar – det lär vi dig.
Det viktigaste är att du:
tycker om att träffa människor
drivs av att skapa affärer
arbetar strukturerat
tar eget ansvar
motiveras av tydliga mål
har hög energi och stort engagemang
vill utvecklas tillsammans med företaget
Har du erfarenhet från teknisk försäljning, telekom, datacenter, elkraft, industri eller reservkraft är det meriterande, men vi lägger minst lika stor vikt vid personlighet, driv och vilja att lyckas.
Hur är det att arbeta hos Dynami?
Dynami är ett litet, ägarlett företag med korta beslutsvägar och högt engagemang. Hos oss syns det när du gör ett bra jobb. Vi tror på frihet under ansvar, tydliga mål och att alla bidrar till företagets utveckling.
Du kommer inte in i en stor organisation där besluten fattas långt bort. Hos oss är det nära mellan idé och beslut och du får stora möjligheter att påverka både din egen roll och företagets framtid.
Vi söker människor som vill ta ansvar, komma med egna idéer och göra skillnad.
Vi tror på uppföljning – inte kontroll
Hos Dynami mäter vi aktivitet – inte för att kontrollera människor utan för att hjälpa varandra att lyckas.
Vi följer exempelvis upp:
Antal nya kundkontakter
Antal kundbesök
Antal offerter
Antal affärsmöjligheter
Orderstock och försäljning
Vi tror att tydliga mål och kontinuerlig uppföljning hjälper både individen och företaget att utvecklas.
Vi tycker om människor som är stolta över sina resultat och gärna delar med sig av dem till kollegorna.
Trivs du med att prestera, utvecklas och se resultat av ditt arbete kommer du sannolikt att trivas mycket bra hos oss.
Om du däremot söker en arbetsplats där ingen följer upp dina aktiviteter eller där du helst arbetar i bakgrunden är Dynami sannolikt inte rätt företag för dig.
Vi erbjuder
Hos Dynami får du möjlighet att vara med och bygga något på riktigt.
Du kommer inte bara att sälja produkter – du kommer att vara med och utveckla ett affärsområde som vi tror kommer att bli en av företagets viktigaste satsningar under de kommande åren.
Vi erbjuder:
Korta beslutsvägar
Stor frihet under ansvar
Engagerade kollegor
Möjlighet att påverka företagets utveckling
En arbetsplats där prestation, lagarbete och utveckling värderas högt
Om Dynami
Dynami AB utvecklar och installerar kompletta lösningar inom reservkraft, batterilager och robust energiförsörjning.
Vi bygger inte bara anläggningar – vi hjälper våra kunder att säkerställa att deras verksamheter fungerar även när elnätet inte gör det.
Vår ambition är att bli en av Sveriges ledande aktörer inom robust energiförsörjning för samhällskritiska verksamheter.
Vi rekryterar inte bara för dagens behov. Vi bygger ett lag för framtiden och söker människor som vill utvecklas tillsammans med oss under många år framöver.
Även om tjänsten inte tillsätts omedelbart vill vi gärna komma i kontakt med personer som delar vår ambition och vårt engagemang.
Frågor besvaras av
Mats Fimmerstad
VD, Dynami AB
📞 0512-786778
✉️ mats.fimmerstad@dynami.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: mats.fimmerstad@dynami.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Key Account Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dynami AB
(org.nr 559022-4175), http://dynami.se
Ryda Backebo 1 (visa karta
)
534 96 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mats Fimmerstad mats.fimmerstad@dynami.se 0512786778 Jobbnummer
9998715