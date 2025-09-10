Key Account Manager, Radiologi
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärde som vi skapar för samhället i stort.
VAD
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård och är därmed en viktig del i vårdkedjan. Att arbeta på Unilabs innebär därför att vara en del i att tillhandahålla verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vi ser det som ett privilegium att kunna bidra till vårdbeslut som förändrar livet direkt till det bättre för patienten.
Nu söker vi dig som är en engagerad och resultatinriktad Key Account Manager som vill vara med och utveckla våra affärer inom radiologi med sjukhus, privata vårdaktörer och försäkringsbolag.
Rollen som Key Account Manager är till största delen en operativ roll där du aktivt utvecklar befintliga relationer samtidigt som du kontaktar och besöker nya potentiella kunder för att skapa och utveckla nya samarbeten inom segmentet radiologi. I den här tjänsten kommer du framför allt att arbeta för våra kunder i stockholmsområdet men då vi även har kunder i bland annat Uppsala, göteborgsområdet och Skåne kan du även ha kunder i dessa regioner.
Tjänsten innebär att:
- Träffa kunder - både nya och befintliga - och bygga långsiktiga relationer
- Identifiera nya affärsmöjligheter och driva försäljning
- Presentera våra tjänster och anpassa lösningar efter kundens behov
- Hantera offerter och avtal i dialog med kunder
- Vid behov delta i mässor, kundevent och nätverksträffar
Varför Unilabs?
Unilabs är ett av Europas ledande diagnostikföretag och vi har en stor påverkan på människors hälsa. Helt enkelt ett arbete att var stolt över! Tillsammans med oss får du bland annat:
- Ett jobb där du verkligen gör skillnad
- En varm och inkluderande arbetsplats där vi stöttar varandra
- Frihet under ansvar - du planerar själv ditt arbete och dina kundbesök
- Möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Är du den vi söker?
Till tjänsten som Key Account Manager söker vi dig som trivs som bäst när du får vara ute och besöka kunder, som har ett starkt kundfokus och tycker om att hitta lösningar som gynnar både kunden, patienten och vår affär.
Vi tänker att du:
- Har erfarenhet av försäljning inom radiologi, alternativt inom annat relevant område såsom tex medicinsk utrustning eller pharma.
- Har ett upparbetat nätverk inom sjukhus, hos privata vårdaktörer och/eller försäkringsbolag
- Älskar att bygga relationer och skapa affärer
- Har B-körkort
- Är en god kommunikatör, både på svenska och engelska
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan och bli en del av Unilabs - vi ser fram emot att höra från dig! Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snabbt som möjligt. Vi tillämpar provanställning.
VAR
Merparten av din arbetsdag tillbringar du i möten med våra kunder. Övrig tid är du välkommen till Unilabs huvudkontor i Huvudsta, Solna. Du kommer bli en del av ett öppet och dynamiskt företag med stort engagemang och tydlig framåtanda. Vi har väldigt roligt tillsammans och ser fram emot en ny kollega som bidrar till detta.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges
största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
