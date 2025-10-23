Key Account Manager radio, podd och ljudannonsering
2025-10-23
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.
Key Account Manager radio, podd och ljudannonsering
En Key Account Manager som ska axla ansvaret för både befintliga, avtalskunder, men också ta ansvar för att utveckla relationer med nya potentiella kunder.
Vår kund inom Radioannonsering söker en driven och affärsmässig Key Account Manager som vill vara med och bidra till vår fortsatta expansion på mediemarknaden.
Vad rollen innebär
Som Key Account Manager arbetar du med några av Sveriges största annonsörer. Du sköter hela säljprocessen från att prospektera till att boka möten, genomföra dem, avtalsförhandla och göra avslut. Du ansvarar för bearbetning av befintliga kunder samt nya kunder. Du arbetar utifrån en strategisk plan för din kundlista och till din hjälp har du flertalet säljverktyg. Du säljer hela vår produktportfölj som innefattar radioreklam, event, sponsring, promotion samt onlineannonsering.
Vad vi söker
Egenskaper som kreativ, modig, nyfiken, ihärdig och ödmjuk värderas högt inom just försäljning utav Radio. Erfarenhet av tjänsteförsäljning eller B2B-försäljning, gärna medieförsäljning, är meriterande. Vi söker dig som är fokuserad och målinriktad och vet att det krävs både bra förberedelse, rätt inställning och hårt arbete för att lyckas. Vi vill även att du har körkort. Du har lätt för att sätta dig in i kundernas affärer och är samtidigt lysande på att skapa och förstärka relationer.
Vi firar våra segrar samtidigt som vi ständigt har en strävan om att bli bättre. Genom ett positivt och engagerat förhållningssätt är vi goda ambassadörer och lagspelare såväl internt som externt. Vi agerar som förebilder för våra kollegor genom att alltid vara professionella, lyhörda och entusiastiska. Vi erbjuder stor frihet att påverka arbetsdagen samtidigt som vi förväntar oss hög leverans. Vi har högt i tak och älskar att ha kul på jobbet.
Arbetsuppgifter & din erfarenhet
Förvalta och utveckla befintliga kundrelationer samt söka upp och etablera nya kontakter.
Vi söker dig som har arbetat med medieförsäljning sedan några år tillbaka.
Du är van vid att prata om medielösningar.
Som person är du en målfokuserad ut i fingerspetsarna. Du tänker kommersiellt men är också långsiktig och trygg i din roll. Du är analytisk, effektiv och självgående. Du hanterar engelska och svenska obehindrat i tal och skrift. Genom lyhördhet, social förmåga samt prestigelöshet kan du skapa och bibehålla goda relationer med våra kunder.
Du älskar att vara ute hos kund där du på ett konsultativt och affärsmässigt sätt driver dialogen till att handla om hur de på bästa sätt kan få utväxling av våra tjänster. Din genuina affärsglädje stöttas av din strukturella sida och du får ofta höra att du är förtroendeingivande.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning på 100%, start enligt överenskommelse.
Ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag i snabb utveckling.
En rolig och stimulerande tjänst i ett mycket kompetent team på ett av Stockholms radiostationer.
En kunnig organisation, givande arbete och en trevlig och professionell arbetsmiljö.
Konkurrenskraftigt erbjudande och lockande provisioner ovanpå det.
