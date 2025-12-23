Key Account Manager På Stapp Ab Med Internationellt Ansvar
2025-12-23
Vill du ta en senior kommersiell roll där du kombinerar affärsdriv, struktur och långsiktiga relationer i ett bolag med patenterade produkter, stark marknadsposition och internationell tillväxtambition?
STAPP AB söker nu en Key Account Manager som tillsammans med VD och teamet driver affären framåt i Sverige och internationellt.
Det här är en affärsnära roll för dig som trivs i ett mindre bolag med hög professionalism, korta beslutsvägar och tydligt fokus på kvalitet och leverans. Du får en central roll i företagets kundrelationer där du skapar ordning, framdrift och tydlighet i våra viktigaste affärer och samarbeten.
Om rollen
Som Key Account Manager på STAPP har du ett tydligt ägarskap för bolagets viktigaste kund- och partnerrelationer. Du ansvarar för att driva och utveckla pågående affärer från dialog till avslut och långsiktig uppföljning. Rollen innebär ett nära samarbete med VD i affärskritiska frågor, samtidigt som du självständigt leder kunddialoger, prioriterar affärer och säkerställer struktur och framdrift i säljprocessen.
Du har många kontaktytor och är den primära kontaktpunkten mot kunder, distributörer och strategiska partners samt i samarbetet med USA-baserade säljresurser. Rollen kombinerar operativt säljarbete med ett tydligt ansvar för struktur, uppföljning och långsiktig affärsutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva och följa upp pågående affärer, dialoger och beslut
Vara huvudkontakt mot distributörer och strategiska partners
Samordna och stötta USA-baserade säljresurser samt säkerställa tydlig kommunikation och rapportering
Säkerställa struktur i säljprocessen: pipeline, offerter, uppföljning och nästa steg
Förbereda och genomföra kund- och partnermöten
Utveckla sälj- och partnerstruktur, CRM och rapportering
Delta i prognosarbete, budgetunderlag och kommersiell uppföljning
Vem vi söker
Du är en trygg person med stark affärsmässighet och vana att driva komplex B2B-försäljning. Du tar ansvar, skapar struktur och får saker att hända, utan att kompromissa med kvalitet, professionalism eller relationer.
Du har:
Minst 5-10 års erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning eller kommersiella roller
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, teknik, industriell försäljning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av komplexa affärer med långa säljcykler och flera beslutsfattare
God förståelse för tekniska system och projektbaserade affärer
Erfarenhet av arbete med distributörer, partners eller återförsäljarnätverk
Vana att arbeta strukturerat med pipeline, prognoser, CRM och kommersiell uppföljning
Förmåga att självständigt driva affärer, relationer och uppföljning
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från försvar, säkerhet, myndighet eller infrastruktur
Vana vid offentliga upphandlingar och ramavtal
Erfarenhet från internationella affärer (särskilt Europa/USA) och distributörsstrukturer
Vana att representera bolag vid mässor, kundevent och internationella sammanhang
Grundläggande teknisk förståelse inom mekanik, installation eller systemintegration
Erfarenhet från bolag i tillväxtfas eller entreprenöriell miljö
Självständig, ansvarstagande och prestigelös
Strukturerad och metodisk med stark uppföljningsförmåga
Affärsmässig med gott omdöme och hög integritet
Trygg i dialog med seniora beslutsfattare
Relationsskapande med långsiktigt perspektiv
Lösningsorienterad och flexibel i en mindre organisation
Om STAPP AB
STAPP är en helhetsleverantör av utrustning till skjutbanor, med fokus på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Våra produkter är beprövade, patenterade och används sedan många år av bland annat svenska Försvarsmakten. Nu fortsätter vi utveckla affären och expansionen internationellt.
Du blir en del av ett litet, kompetent och sammansvetsat team med hög erfarenhetsnivå. Kulturen är professionell och långsiktig, med låg prestige, tydligt ansvar och korta beslutsvägar.
Läs mer om oss på www.stapp.se
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, tillsvidare (inledande provanställning 6 månader)
Resor: Resor förekommer inom Sverige, Europa och USA
Placering: Eskilstuna
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till stapp@morepeople.se
senast den 18 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta rekryteringsansvarig Johanna Eminge via e-postadressen ovan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Stapp AB
(org.nr 556771-8399), http://www.stapp.se
Johanna Eminge stapp@morepeople.se
