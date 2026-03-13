Key Account Manager inom Telekom
Key Account Manager inom Telekom - ta nästa steg i din karriär
Om tjänstenSom Key Account Manager inom telekom får du en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla och förvalta långsiktiga kundrelationer, identifiera nya affärsmöjligheter och driva hela försäljningsprocessen - från första kontakt till affärsavslut. Genom att förstå kundens behov och affärsmål skapar du skräddarsydda kommunikationslösningar som bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med både kunder och interna team, där du får möjlighet att påverka och forma framtidens lösningar inom telekom.
Vi söker dig somDu är en affärsdriven och engagerad person med starkt kundfokus och förmåga att bygga långsiktiga relationer. Du trivs i en självständig roll där du får ta ansvar och driva egna affärer mot tydliga mål. Du har en naturlig förmåga att identifiera kundbehov och omvandla dem till konkreta lösningar. Vidare är du kommunikativ, resultatinriktad och har en vilja att ständigt utvecklas - både som säljare och som person.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning, gärna inom telekom eller närliggande bransch
Dokumenterad förmåga att skapa och genomföra affärer
God förståelse för företagskommunikation och moderna tekniska lösningar
Självständig, målinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt
Stark relationsbyggare med förmåga att skapa förtroende hos beslutsfattare
B-körkort och god datorvana
Vi erbjuder digEn stimulerande roll i ett företag med stark framåtanda och en kultur som uppmuntrar initiativ, ansvar och personlig utveckling. Du får möjlighet att arbeta med marknadens ledande produkter och tjänster samt samarbeta med kompetenta kollegor som delar din ambition. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor med fast lön och provision utan tak, tydliga karriärmöjligheter och tillgång till de senaste verktygen och lösningarna inom telekom.
Låter det som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett företag som skapar framtidens kommunikationslösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
