Key Account Manager inom IT
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en snabbt växande IT-aktör och få möjlighet att utvecklas i en framtida ledarroll?
Vår kund söker nu en driven och erfaren Key Account Manager som vill ta ett helhetsansvar för att både förvalta och expandera vår kundbas i en dynamisk och framåtsträvande miljö.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I rollen som Key Account Manager kommer du att spela en nyckelroll i företagets tillväxt och framgång. Du kommer att ansvara för hela försäljningsprocessen - från att boka och genomföra möten och presentationer till att säkerställa att nya affärer går i lås. Genom nära samarbete med vårt erfarna teknikerteam kommer du att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som svarar på varje kunds unika behov och utmaningar.
Rollen innebär också ett stort ansvar för våra befintliga kunder, där du aktivt arbetar för att stärka relationerna och öka kundnöjdheten. Samtidigt kommer du att arbeta med att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på marknaden. Initialt är rollen självständig, men vår ambition är att utöka teamet under 2025 för att stärka vår position på marknaden och skapa fler utvecklingsmöjligheter för våra anställda.
Vi söker dig som:
Har en gedigen bakgrund inom IT-branschen, med ett starkt intresse för teknik och digitala lösningar.
Har en stark förmåga att skapa och upprätthålla kundrelationer och har en genuin förståelse för att goda relationer är grunden för framgångsrika affärer.
Är en ödmjuk och engagerad personlighet med viljan att utmana både dig själv och kunder för att driva projekt och relationer framåt.
Har ambitionen att ta på dig en framtida ledarroll, med ett intresse av att växa och ta mer ansvar i takt med att verksamheten expanderar.
Vad vi erbjuder:
För rätt person erbjuder vi en spännande möjlighet att bli en viktig del av ett innovativt företag där du får chans att växa både personligt och professionellt. Vi erbjuder ett arbetsklimat som uppmuntrar initiativ och engagemang och där din röst och dina idéer gör skillnad. Som en del av vår kunds team får du möjlighet att påverka företagets framtida framgång och vara med på en tillväxtresa där din insats kommer att vara central.Övrig information
Tjänsten är på heltid med arbetstider måndag till fredag. Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan tillsättas tidigare, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Observera att vi inte tar emot CV eller ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan bidra till vår fortsatta framgång! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9450499