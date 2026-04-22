Key Account Manager inom industri till Remondis
Vill du bli en nyckelperson i ett av Europas ledande företag inom återvinning, miljö och cirkulär ekonomi? REMONDIS söker nu en erfaren och affärsdriven Key Account Manager som vill vara med och utveckla våra största kunder och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.
Om rollen
Som Key Account Manager hos oss erbjuds du en nyckelroll i en växande organisation med stor påverkan på affären. Du får ett helhetsansvar för en omfattande och strategiskt viktig kundportfölj med några av Sveriges mest intressanta industrikunder. Ditt fokus ligger på att utveckla befintliga affärer samt att aktivt identifiera och vinna nya, där du driver komplexa affärer och bygger långsiktiga relationer på beslutsfattarnivå.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för och utveckla en betydande nationell kundportfölj.
Driva både nationella och strategiska försäljningsprojekt.
Aktivt arbeta med nykundsbearbetning och utvidga portföljen.
Genomföra behovsanalyser, utveckla kundspecifika lösningar och ta fram lönsamhetskalkyler.
Skapa och upprätthålla goda relationer med dina kunder och samarbetspartners.
Förhandla avtal, skriva offerter och följa upp avtal lokalt tillsammans med säljorganisationen.
Samarbeta med REMONDIS-koncernens systerbolag för att nyttja befintliga nationella kundrelationer.
Representera REMONDIS som ambassadör och säkerställa att våra värderingar efterlevs.
Vem vi söker
För att trivas i rollen tror vi att du har erfarenhet av liknande arbete, exempelvis som Key Account Manager, affärsutvecklare eller strategisk säljare med ansvar för större kunder. Du är trygg i dialogen med beslutsfattare och har ett strukturerat och affärsmässigt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av KAM/strategisk försäljning
Erfarenhet av försäljning mot industrikunder, med förståelse för deras verksamhet och affärsbehov, gärna inom återvinning, logistik eller liknande tjänsteområden.
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med större kunder och komplexa avtal.
Har erfarenhet av projektledning i kund- eller affärsnära roller.
Är måldriven och resultatorienterad, med förmåga att konsekvent leverera mot våra mål.
Är relationsbyggande, lyhörd och van att arbeta långsiktigt.
Är analytisk, har förståelse för affärskalkyler och kan säkerställa lönsamhet i dina avtal.
Är självgående och har lätt för att driva försäljning mot tydliga mål.
Trivs i en roll där strategi möter operativt arbete.
Har B-körkort och god systemvana.Övrig information
Vi intervjuar kandidater löpande, så vänta inte med din ansökan! Som en del av processen använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att säkerställa en bra matchning för båda parter.
Eftersom du arbetar nära våra kunder innebär rollen en hel del resor runt om i Sverige. Vi är öppna för diskussion kring din placeringsort; Stockholm, Göteborg eller Jönköping är möjliga baser, men även andra orter där vi har kontor kan fungera för rätt person.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Bergvik & Partners och vid eventuella frågor kring rollen når du rekryteringskonsult Robin Ring på robin.ring@bergvikpartners.se
Om REMONDIS:
Bli en del av ett bolag som varje dag arbetar för en ljusare framtid, för kommande generationer och vår planet; REMONDIS - cirkulär ekonomi - på riktigt.
REMONDIS är världens tredje största återvinningsbolag och vi ser till att över 30 miljoner ton avfall blir ny råvara - varje år. Vi verkar i en bransch som verkligen har framtiden för sig och som är en nödvändighet om världen ska ha en ljusare framtid. Vi är ett härligt team som utvecklar verksamheten i Sverige för att leverera branschens bästa service inom återvinning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergvik & Partners AB
https://jobb.bergvikpartners.se
Hammarbybacken 27
)
120 30 STOCKHOLM
