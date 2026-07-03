Key Account Manager inom B2B
Elon Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elon Group AB i Stockholm
, Lidingö
, Örebro
, Kalmar
, Ystad
eller i hela Sverige
Vill du utveckla affärer mot både offentlig och privat sektor – med tyngd i upphandling? Vi söker en affärsdriven Key Account Manager med ett tydligt fokus på offentlig sektor och LOU, men där rollen även omfattar ansvar för utvalda kunder inom privat sektor.
Om Elon Group
Elon Group strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar genomsyrar allt vi gör. Vi bygger långsiktiga relationer, fattar beslut baserade på fakta och agerar med integritet och öppenhet. Vi är ett lag där butiker, kontor och logistik hänger ihop, vi är ett Elon. Tillsammans skapar vi engagemang, jämlika förutsättningar och hållbar affärsutveckling. Hos oss får du arbeta i en miljö med tydligt ansvar, utvecklande uppdrag och goda möjligheter att växa.
Om rollen
Som Key Account Manager har du ett helhetsansvar för ett antal nyckelkunder där en stor del av affären sker via upphandlingar enligt LOU. Samtidigt kommer du även att arbeta med och utveckla affärer inom privat sektor, vilket gör rollen både bred och strategisk. Du driver affären från första kontakt till långsiktiga avtal och säkerställer att vi är en stark partner oavsett affärsform. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter;
Ansvara för och utveckla nyckelkunder inom både offentlig och privat sektor
Driva affärer enligt LOU – från bevakning och analys till färdigt anbud
Bygga långsiktiga relationer med upphandlare, beslutsfattare och inköpsfunktioner
Aktivt arbeta med merförsäljning och utveckling även utanför upphandlade avtal
Samverka med interna funktioner (inköp, logistik, sortiment) för att säkerställa konkurrenskraftiga erbjudanden
Följa marknadstrender och identifiera nya affärsmöjligheter Erfarenhet och utbildning
Vi tror att du har;
Erfarenhet av KAM- eller affärsansvar inom B2B
God förståelse för LOU och upphandlingsprocesser
Förmåga att kombinera strukturerad anbudsaffär med relationsbaserad försäljning
Stark affärsförståelse och ett tydligt resultatfokus
Erfarenhet från vitvaror eller närliggande bransch är meriterande Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en affärsorienterad och resultatinriktad person som motiveras av att skapa tillväxt och bygga långsiktiga kundrelationer. Du är självgående, tar egna initiativ och trivs med att arbeta proaktivt för att identifiera nya affärsmöjligheter.
Du har ett strategiskt förhållningssätt samtidigt som du är prestigelös och trivs med ett operativt arbete där du driver affärer från idé till genomförande. Som person är du kommunikativ, förtroendeingivande och har lätt för att skapa starka relationer, både med kunder, leverantörer och kollegor.
Vi tror också att du är analytisk och strukturerad, med förmåga att prioritera i en föränderlig marknad. Du har ett stort intresse för teknik och marknadstrender och drivs av att ständigt utveckla både affären och dig själv. Med ett positivt engagemang och ett starkt eget driv bidrar du till teamets framgång och en inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Hos Elon Group får du möjlighet att påverka och utveckla. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, högt engagemang och stora möjligheter att göra skillnad.
Här får du arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en dynamisk miljö där utveckling, samarbete och affärsfokus står i centrum.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elon Group AB
(org.nr 556654-6213), http://www.elongroup.se
Bäcklundavägen 1 (visa karta
)
702 36 ÖREBRO Arbetsplats
Elon Huvudkontor, Sales, Sales B2b Jobbnummer
9990430