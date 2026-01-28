Key Account Manager Industrial till Algol Chemicals
Det här är rollen för dig som brinner för försäljning och affärsutveckling! Hos oss kommer du att arbeta i en internationell organisation med stark marknadsposition. Ditt uppdrag är att utveckla och expandera befintliga kunder samt att identifiera och ta in nya affärer inom ditt segment. Du bygger starka relationer mellan kunderna och Algol Chemicals, identifierar ytterligare behov och levererar förstklassig service.
Är du intresserad?
Nu söker vi en Key Account Manager med ansvar för att utveckla industrisegmentet i Skandinavien.
Vad gör Algol Chemicals?
Algol Chemicals är en producent och distributör som tillhandahåller ett brett sortiment industri- och specialkemikalier samt polymerer för industrins produktionsprocesser. Årligen ansvarar vi för cirka 40 000 produktleveranser och erbjuder tjänster för mer än 3 000 industriföretag i Finland, Skandinavien, Baltikum, Ukraina och Indien.
Algol Chemicals hör till den finländska Algolkoncernen. I Skandinavien finns både produktion och försäljningskontor och som KAM Industrial tillhör du den skandinaviska säljorganisationen som utgår från vårt kontor i centrala Malmö.
Vi erbjuder
En självständig och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka.
Möjligheten att kombinera affärsutveckling med teknisk rådgivning.
Att bli en del av en internationell koncern med stark tillväxt och långsiktiga ambitioner.
Ett engagerat team med hög kompetens och starkt fokus på hållbarhet.
Ditt uppdrag som Key Account Manager Industrial
Som Key Account Manager Industrial har du en nyckelroll med ansvar för att utveckla vår marknad och kunder inom industrisegmentet i Skandinavien. Ditt uppdrag är att utveckla och expandera en portfölj med ett 10-tal befintliga och stora kunder och stärka relationerna så att kunderna alltid väljer Algol Chemicals som sin primära leverantör av specialkemikalier. Utöver detta söker du nya affärsmöjligheter och nya kunder för att ytterligare bredda din portfölj och öka kundbasen.
Du arbetar självständigt och sätter din handlingsplan med mål och delmål. Arbetet kan, med fördel, utföras från vårt kontor i Malmö eller från ditt hemmakontor. Du kommer även att tillbringa tid med kunder vilket innebär en del resor, men planeringen av den gör du själv.
Rollen innebär:
Att aktivt söka nya affärsmöjligheter samtidigt som du utvecklar befintliga kundrelationer.
Att utveckla och driva försäljningsaktiviteter mot kunder inom industrisegmentet.
Att ha kontakt med leverantörer internationellt.
Att arbeta nära dina kollegor inom Skandinavien och internationellt för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Resor inom Skandinavien (och i vissa fall internationellt) är en naturlig del av tjänsten.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från att ha arbetat i minst ett par olika säljroller och med B2B-försäljning. Du motiveras av att arbeta mot flera olika intressenter och mot olika branscher. Om du har erfarenhet av försäljning av kemikalier alternativt arbetat med försäljning mot producerande företag så är det ett plus. Även om kemikalier kan låta komplicerat och svårt, ligger fokus i den här rollen (kompetensmässigt) på affärsutveckling och relationsbyggande.
För att lyckas i rollen förväntar vi oss att du är målinriktad, initiativrik och har förmågan att skapa förtroende på alla nivåer. Som person är du lösningsorienterad och en relationsbyggare samt trivs i en självständig roll med stort eget ansvar.
Vad mer? Eftersom kommunikation är avgörande för rollen krävs att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift, samt att du har körkort.
