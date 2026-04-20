Key Account Manager för e-commerce (interim 15 månader)
Midsona söker nu en Key Account Manager med fokus på e-commerce. I rollen kommer du att arbeta med strategiskt viktiga kunder inom e-handelssegmentet, såsom Apotea, Apohem, MEDS och Matsmart. Du ansvarar för att driva tillväxt, utveckla affärsrelationer och optimera sortiment, kampanjer och synlighet i digitala kanaler.
Midsona är ett företag i framkant med hälsosamma produkter. Huvudkontoret för koncernen ligger vid Dockplatsen, i centrala Malmö. Företagets vision är att bli en av de ledande aktörerna i Europa inom hälsa- och välbefinnande och du känner igen flera av företagets varumärken, ex. Friggs, Kung Markatta, Gainomax och Swebar och numera också Risenta.
Om rollen
Som Key Account Manager ansvarar du för att driva och utveckla affären för strategiskt viktiga e-handelskunder med fullt P&L-ansvar. Du tar fram och exekverar kundplaner, leder förhandlingar kring avtal, priser och sortiment samt säkerställer att försäljnings- och lönsamhetsmål uppnås.
Genom analys av försäljning, marknad och kundinsikter identifierar du tillväxtmöjligheter och säkerställer effektivt genomförande av kampanjer i nära samarbete med interna team, samtidigt som du bygger starka och långsiktiga kundrelationer.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Driva och utveckla affären för strategiskt viktiga e-handelskunder med P&L-ansvar för dina kunder
Ta fram och exekvera kundplaner samt säkerställa att försäljnings- och lönsamhetsmål uppnås
Leda förhandlingar kring avtal, priser, sortiment och kampanjer
Identifiera och realisera tillväxtmöjligheter genom analys av försäljning, marknad och kundinsikter
Säkerställa effektivt genomförande av kampanjer och aktiviteter i nära samarbete med interna team
Bygga starka, långsiktiga kundrelationer och driva gemensamma affärsplaner
Ansvara för försäljningen av klipp och partier i nära samarbete med bland annat Controlling och Supply Chain
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker en affärsdriven KAM med stark analytisk förmåga och god affärsförståelse. Du är skicklig i förhandlingar, trivs med ett strukturerat och administrativt arbete och har förmågan att hålla många parallella processer i gång med hög kvalitet. Du är även resultatorienterad och drivs av att skapa lönsam tillväxt tillsammans med dina kunder.
Sälj och/eller marknadsutbildning från universitet, IHM eller motsvarande
Minst 3 års e-com erfarenhet
Erfarenhet av centralt kundarbete inom e-com
Engelska och svenska i tal och skrift
Goda kunskaper inom Office-paketet
Meriterande:
Erfarenhet av FMCG
Midsona är en av de ledande aktörerna i Norden inom en växande marknad för hälsa och välbefinnande.
Midsona marknadsför välkända varumärken såsom Friggs, Kung Markatta, Urtekram, Gainomax, Swebar, Renässans och MyggA och numera också Risenta. Våra kunder finns inom dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandeln.
Midsona är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 2025 ca 3,6 miljarder SEK. Midsona har ca 1100 anställda och huvudkontoret, där ungefär 120 personer arbetar, ligger i Malmö.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdagen är den 24/5. Observera att annonsen kan tas ner tidigare då vi jobbar med ett löpande urval. Ligger annonsen kvar är tjänsten inte tillsatt utan processen fortgår.
Ett personligt brev är inte nödvändigt i denna rekrytering och du kommer inte bedömas annorlunda om du inte skickar in ett personligt brev. Lägg hellre lite mer fokus på urvalsfrågorna.
Midsona samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Karl-Johan Kjellberg på karl-johan.kjellberg@equality.nu
eller 0701-71 94 17
Om EQuality Rekrytering & Interim
Med EQuality får du kvalitet i rekryteringen. Vi får verksamheter framgångsrika genom rätt person på rätt plats. EQuality arbetar branschöverskridande och fokuserar på exekutiva befattningar och nyckelfunktioner. Vi arbetar med executive search, rekrytering & interim samt med tester och kandidatutvärdering.
Våra värderingar är professionalism, transparens och engagemang och EQuality står för:
EQ - Emotionell intelligens är lika viktigt som IQ
Equality - Mångfald och jämlikhet är en självklarhet för oss
Quality - Vi säkerställer kvalitet i varje rekrytering, både för kund och kandidat Så ansöker du
