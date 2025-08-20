Key Account Manager Digital Media Sales
Key Account Manager - Digital Media Sales
Stockholm | Heltid
Är du en affärsdriven och relationsskapande säljare som vill arbeta med digital annonsering och medieförsäljning? Vi söker nu en Key Account Manager som vill vara en del av ett framgångsrikt och expansivt team.
Om rollen Som Key Account Manager kommer du att arbeta med försäljning av digitala annonseringslösningar och strategiska kampanjer. Du ansvarar för både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga affärsrelationer. Dina kunder består av både direktkunder och mediebyråer, där du hjälper dem att maximera sin digitala närvaro genom skräddarsydda kampanjer.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och utvecklas i takt med att vår verksamhet växer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer inom digital annonsering
Arbeta strategiskt med försäljning av display-annonser, premiumplaceringar och sponsrat innehåll
Samarbeta med mediebyråer och marknadsavdelningar för att skapa skräddarsydda lösningar
Ansvara för budget, uppföljning och analys av kampanjresultat
Hålla presentationer och möten för att säkerställa att kunder får bästa möjliga annonseringsresultat
Vem är du Vi söker dig som har en passion för digital försäljning och trivs i en roll där du får bygga starka kundrelationer och driva affärer framåt.
Minst 2-3 års erfarenhet av försäljning inom digital annonsering eller media
Erfarenhet av att arbeta med både nykundsbearbetning och befintliga kunder
En stark analytisk förmåga och vana att arbeta med kampanjoptimering
God affärsförståelse och förmåga att skapa skräddarsydda lösningar för kunder
Ett självständigt och måldrivet arbetssätt
Erfarenhet av att arbeta med mediebyråer är meriterande
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett expansivt och digitalt affärsområde
En dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Attraktiva kontorslokaler i centrala Stockholm
Möjlighet till hybridarbete och flexibla arbetstider
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Ansökan Vi ser fram emot att läsa din ansökan! I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi därför din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.
