Key Account Manager Bygg starka kundrelationer inom media
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Key Account Manager - Bygg starka kundrelationer inom media
Är du en relationsbyggare som brinner för kommunikation och vill göra skillnad i en bransch som aldrig står still? Vi söker en Key Account Manager som vill ta ett helhetsgrepp om några av våra viktigaste kunder och hjälpa dem att nå sina mål genom kreativt tänkande och smarta medielösningar.
I rollen som KAM blir du kundens långsiktiga partner och rådgivare. Du arbetar nära deras organisation för att förstå både deras utmaningar och visioner - och omsätter detta i lösningar som stärker varumärket, ökar räckvidden och skapar affärsvärde.
Tillsammans med interna team av kreatörer, analytiker och projektledare tar du fram strategier som kombinerar olika mediekanaler, digitala initiativ och innovativa format. Du ansvarar för att driva hela säljprocessen, från prospektering till förhandling och uppföljning, och ser till att kunderna får högsta möjliga service längs vägen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från media, marknadsföring, kommunikation eller digitala tjänster.
Trivs i en rådgivande roll och har förmågan att bygga förtroende och långsiktiga relationer.
Är både kreativ och affärsmässig, med förmåga att se möjligheter och skapa lösningar som gör skillnad.
Är driven, självgående och van att ta ansvar för både strategi och operativt genomförande.
Hos oss får du en inspirerande arbetsmiljö där engagemang, samarbete och nytänkande är centrala värden. Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta med spännande kunder i framkant och att utvecklas i en roll där din insats gör verklig skillnad.
Vill du vara med och forma framtidens medielandskap tillsammans med oss?Publiceringsdatum2025-08-21Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto. Skicka din ansökan idag via länken eller direkt till work@talentpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9468348