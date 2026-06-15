Key Account Manager
Transtema Network Services AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
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Key Account Manager
Vill du vara en nyckelperson i att utveckla våra affärer med Sveriges största telekombolag? Nu söker vi en Key Account Manager som vill vara med och se till att nätet fungerar genom att ta ett helhetsansvar för våra strategiska kundrelationer. På Transtema får du möjligheten att arbeta i ett nytänkande och växande bolag med stora möjligheter till utveckling. Välkommen med din ansökan!
Om tjänsten Som KAM ansvarar du för att vårda och utveckla relationen med våra nyckelkunder. Du driver samarbetet och affären framåt genom ett strategiskt och proaktivt arbetssätt. Du säkerställer att kund är nöjd med vår leverans och arbetar aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter. Du förstår kunden och marknaden, och kan omsätta den förståelsen till innovativa idéer som gynnar kund och till intern kravställning för kontinuerlig förbättring av Transtemas konkurrenskraft och kundnytta.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att:
Ansvara för och utveckla relationer och affärer med strategiska nyckelkunder
Utveckla både kund och leverantör genom ett entreprenöriellt angreppsätt
Identifiera och driva merförsäljning och affärsutveckling
Leverera försäljningsvolymer enligt budget
Hantera försäljning inom stora avtal (> 250 mkr/år)
Skapa och implementera strategiska kundplaner
Leda interna kundteam
Vi erbjuder Våra medarbetare är vår största tillgång och det är viktigt för oss att du trivs på jobbet. Vi är stolta över den drivkraft som finns inom Transtema och vi vill att alla medarbetare ska vara engagerade i att utveckla verksamheten. Vi erbjuder en utvecklande miljö, ett omväxlande arbete och möjlighet till kompetensutveckling. Vår kultur genomsyras av våra värdeord - att tänka nytt, visa respekt och ta ansvar.
Vi söker dig som Sökande bör genom sin erfarenhet ha god kunskap om större företagsstrukturer och organisationer, avancerad försäljningskunskap och analytisk förmåga, förhandlingsvana samt administrativ kompetens att driva stora konton och utnyttja systemstöd i form av CRM och MS Powerpoint/Excel. Kvalifikationer ska innehålla:
5-10 års erfarenhet av försäljning och/eller kundansvar, med fokus på telekom eller kommunikationsrelaterade tjänster (fiber, koppar, radio osv)
Företrädesvis relevant universitetsexamen från högskola inom ekonomi eller teknik
Flytande i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vem är du? Du har en relationsfokuserad personlighet, gärna med tidigare erfarenhet och nätverk från framförallt telekomindustrin i Sverige. Du är en uttalad lagspelare som arbetar enligt gemensamma processer och har förståelse och respekt för att det krävs många olika kompetenser och förmågor för att lyckas. Du har även:
Tävlingsinriktning med förmåga och disciplin att stänga affärer
Förmåga att bygga goda relationer, och du kan hantera människor på olika nivåer och med olika bakgrund
Mycket kommunikativ i både tal och skrift
Förmåga och vilja att agera i linje med våra värdeord
Stresstålighet
Hög affärskompetens
Analytisk förmåga
Om oss Transtema ser till att nätet fungerar! Vi vill vara den naturliga partnern när det gäller att designa, bygga, underhålla och sköta driften av olika typer av kommunikationsnät. Vi finns över hela Sverige och Norge och våra tekniker är tillgängliga 24 timmar om dygnet för att se till att våra kunders nät alltid fungerar.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån fyra aspekter - våra medarbetare, vår affär, vår miljö och vårt engagemang.
Våra medarbetare är vår största tillgång och vår ambition är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Vi har en värderingsstyrd företagskultur och arbetar aktivt med kompetensutveckling, inkludering och att erbjuda en trygg arbetsplats för alla.
Övrig information I denna rekrytering kan vi komma att utföra en säkerhetsprövning och registerkontroll.
Urval sker löpande, vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Adam Christoffersson på adam.christoffersson@transtema.com
.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7762243-2053632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transtema Network Services AB
(org.nr 556884-7676), https://karriar.transtema.com
Kronborgsgränd 1 (visa karta
)
164 46 KISTA Arbetsplats
Transtema Sverige Jobbnummer
9964297