Key Account Manager
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2026-06-09
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Key Account Manager till YA Gruppen
Vill du arbeta med nykundsbearbetning och vara med och utveckla försäljningen i ett växande bolag?
YA Gruppen startade sin verksamhet 2016 med ambitionen att bli den främsta samarbetspartnern inom personalförsörjning för företag verksamma inom bygg och logistik. Sedan dess har vi vuxit stabilt, där en stor del av vår tillväxt kommer från långsiktiga samarbeten och utökade affärer med våra kunder.
Vi vet hur utmanande det är att rekrytera kompetenta och självgående yrkesarbetare, och det är just här vår styrka ligger. Genom vår samlade erfarenhet har vi utvecklat ett effektivt, skalbart och träffsäkert arbetssätt för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag.
Nu söker vi en key account manager som vill vara med och driva YA Gruppens fortsatta tillväxt genom aktiv nykundsbearbetning och relationsbyggande försäljning.
Om rollen
Som key account manager hos YA Gruppen arbetar du främst med att skapa nya affärer. Du ansvarar för hela säljprocessen, från första kontakt till affär, och hanterar även de kunder du själv drar in. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ger dig möjlighet att påverka och utveckla både försäljningsarbetet och våra affärsprocesser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Aktiv nykundsbearbetning och uppsökande försäljning
Ansvara för och utveckla relationer med kunder du själv skapar
Driva hela säljprocessen från prospektering till avslut
Identifiera affärsmöjligheter och bidra till ökad försäljning
Vara delaktig i att utveckla och förbättra bolagets försäljningsstrategi och arbetssätt
Samverka med organisationen för att säkerställa hög kvalitet i leveransen
Vem är du?
Du är en målinriktad och affärsdriven person som motiveras av att skapa nya kontakter och stänga affärer. Du trivs i en roll där resultat, ansvar och eget driv står i fokus.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B
Trivs med nykundsbearbetning och uppsökande försäljning
Är självgående, strukturerad och uthållig
Är relationsskapande och kommunikativ
Vill vara med och påverka och utveckla försäljningen i bolaget
Vi erbjuder
En roll med tydligt fokus på nykundsbearbetning och affärsutveckling
Möjlighet att bygga din egen kundstock
Stort eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter
Engagerade och drivna kollegor i ett växande företag
En företagskultur som präglas av affärsfokus, samarbete och långsiktighet
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
E-post: robin@yagruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YA Gruppen AB
(org.nr 559047-7922)
Vanadisvägen 3 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9955967