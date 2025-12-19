Key Account Manager
2025-12-19
Vi söker nu en driven och målinriktad Key Account Manager till vår kund!
Det här är en möjlighet för dig som har arbetat som Account Manager i några år och nu är redo att ta nästa steg i karriären. Hos oss får du arbeta med större kunder, långsiktiga samarbeten och mer strategiskt försäljningsansvar.
Vi söker dig som är affärsmässig, självgående och trivs i en roll där du får kombinera relationer, analys och resultat. Du har en god förståelse för kundens affär och drivs av att skapa värde som gynnar båda parter.
Vi söker dig som:
• Har 2-3 års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning med dokumenterat goda resultat
• Är van att arbeta självständigt och ta ansvar för hela säljprocessen
• Har en god affärsförståelse och kan identifiera kundens behov på både operativ och strategisk nivå
• Bygger förtroende snabbt och trivs med långsiktiga kundrelationer
• Har stark kommunikativ förmåga och är van att presentera lösningar för beslutsfattare
• Är strukturerad, analytisk och har förmågan att driva flera affärsprocesser parallellt
• Har erfarenhet av CRM-system och digitala försäljningsverktyg
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Har B-körkort
Om rollen:
Som Key Account Manager får du ansvaret för att utveckla och förvalta företagets nyckelkunder. Du arbetar nära kunderna och är med och påverkar hur samarbetet växer över tid. Rollen innebär både att identifiera nya affärsmöjligheter och att utveckla befintliga partnerskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Ansvara för hela kundcykeln - från prospektering till långsiktig utveckling
Skapa och implementera kundspecifika strategier och handlingsplaner
Analysera marknaden och kundens affär för att hitta nya möjligheter till tillväxt
Genomföra kundmöten, presentationer och förhandlingar på beslutsfattarnivå
Samarbeta med interna team för att säkerställa leverans, kvalitet och kundnöjdhet
Arbeta mot tydliga mål och bidra till företagets fortsatta expansion
Du kommer att ha ett nära samarbete med försäljningsledningen och får tillgång till löpande coachning, affärsstöd och verktyg för att växa i rollen som KAM.
Vi erbjuder:
• En strategiskt utvecklande roll i ett expansivt företag
• Attraktiv ersättningsmodell med fast lön och prestationsbaserad bonus
• Möjlighet att arbeta med starka varumärken och långsiktiga kundsamarbeten
• Individuell utvecklingsplan och stöd för att ta nästa steg som senior säljare
• Tillgång till moderna säljverktyg och en företagskultur som uppmuntrar initiativ och ansvar
• Trygg anställning med goda förmåner
Vill du utvecklas till nästa nivå inom försäljning och arbeta med större kunder i en professionell och framåtlutad miljö? Skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Amir på amir@kraftsam.se
