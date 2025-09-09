Key Account Manager
2025-09-09
Vi söker en Key Account Manager till en stor mediaorganisation!Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Vår kund är en etablerad aktör inom nordisk affärsmedia som ständigt utvecklar sina erbjudanden mot marknaden. Genom en kombination av digitala plattformar, branschanpassade event och tryckta produkter når de en bred målgrupp inom näringslivet. Organisationen präglas av tillväxt, stabilitet och en entreprenöriell kultur där man ges stort utrymme att växa och påverka.
Om rollen
Som Key Account Manager blir du en nyckelperson i att driva försäljning och bygga långsiktiga relationer med företagets samarbetspartners. Ditt ansvar omfattar hela processen - från prospektering och behovsanalys till att utforma kundanpassade lösningar och säkerställa leverans.
En viktig del av uppdraget är att bidra till utvecklingen av det digitala erbjudandet samtidigt som du arbetar med försäljning kopplat till event och print. Du kommer både att boka möten digitalt och träffa kunder på plats, där målet är att skapa affärsnytta och bygga starka partnerskap.
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning
Är affärsmässig, självgående och van att driva egna processer från start till mål
Trivs i en dynamisk miljö där nya möjligheter uppstår och tempot stundtals är högt
Är relationsbyggare med förmåga att förstå kundernas behov och hitta lösningar som skapar värde
Vår kund erbjuder
Ett variationsrikt arbete i en framåtlutad organisation
Möjlighet att påverka och utvecklas i takt med företaget
Friskvårdsförmåner, kollektivavtal och tillgång till träningsmöjligheter
En arbetsplats där driv, initiativ och idéer uppmuntras
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
