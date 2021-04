Key Account Manager - Telenor Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Telenor Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-07Det här är viFör oss kommer människan alltid först. Och tekniken först därefter. Du ska alltid kunna vara uppkopplad med de och det som betyder mest för just dig. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen. Som en Telenor-medarbetare kommer du att vara en viktig pusselbit av en större internationell organisation som vill skapa samhällsnytta genom att leverera förstklassig uppkoppling i de samhällen vi verkar.Nu söker vi en driven medarbetare i rollen som Key Account Manager. Telenor är mitt i en pågående stark digital transformation och vi tror att alla på något sätt är innovatörer. Därför välkomnar vi medarbetare som tänker nytt, på sitt eget vis.Vad du kommer att göraVill du jobba på ett välkänt och väletablerat företag som har säljkultur i sitt DNA och där hårt arbete lönar sig? Nu söker vi efter en driven och passionerad Key Account Manager som lever och andas försäljning. Har du det som krävs för att anta utmaningen?Du blir en del av Telenor Sveriges Key Account team som bygger på ett starkt team med branschens bästa och mest meriterade Key Account Managers. Vi är det team inom Operatörssegmentet som har genererat mest tillväxt under de senaste fyra åren. Vi arbetar mot Sveriges 100 största företag och hittar lösningar på våra kunders behov inom kommunikation, digitalisering och IT. I samarbete med specialister och stödfunktioner inom vårt affärsområde arbetar vi brett inom hela kundens organisation med att utmana och finna lösningar på allt ifrån stora strategiska initiativ i kundens kärnverksamhet till standardleveranser i den operativa verksamheten.Ditt uppdragSom Key Account Manager ansvarar du för några av våra befintliga kunder samt nyförsäljning mot ett antal kunder. Du arbetar tillsammans med ett team av kompetenta medarbetare som alltid har kundens bästa i fokus. Som ytterst ansvarig för dina kunder har du ständig kontroll på kundens behov, intressen, utmaningar och agenda. Med stor erfarenhet av affärsmannaskap utmanar du kunden med nya lösningar för att vinna befintliga och nya kunders affärer.Vem du ärFör att lyckas i rollen som Key Account Manager ser vi att du är en driven och framåtlutad person. Du skapar långsiktiga relationer och har stor social kompetens. Du har ett stort intresse för komplexa affärer och är trygg, erfaren och vågar ta för dig och argumentera för din sak. Handlingskraft och vilja är viktigt och vi ser att du har en god samarbetsförmåga och jobbar tillsammans med kollegor, management och övriga i säljteamet. Du är kommunikativ och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska.Vårt löfteNyckeln till vår framgång är en balanserad arbetskraft. För att säkra det arbetar vi aktivt för att främja en arbetsmiljö där våra anställda får stöd och egenmakt inom alla sina arbetsområden. Vi lovar dig ett mänskligt företag som har hög vilja till självförbättring och att snabbt anpassa sig till en digitaliserad värld. Du välkomnas varmt in till ett skickligt team av professionella kolleger och utöver detta erbjuder vi även:Ett flexibelt arbetssätt - träna på lunchen utan att stressa tillbaka till jobbet, att i lugn och ro kunna lämna/hämta upp barn från förskolan och jobba hemifrån de dagar du behöver? Så länge du kan leverera vad du ska så är friheten stor.Utbildningsprogram så att du som medarbetare kan fördjupa din kunskap och bredda kompetensen.Ett generöst hälsovårdspaket innehållandes exempelvis Give me a break-days, anställningsrabatter, hälsokontroller, tjänstepension och mycket mer.Sök till oss idagOm du tycker att det här låter intressant och vill höra mer, vänligen kontakta Patrik Svensson, 0709335588 eller patrik.svensson@telenor.se . Skicka inte din cv via mail, dessa kommer inte att utvärderas.Bra att känna tillEnligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat för samtliga rekryteringar.Placeringsort: StockholmVaraktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENT2021-04-07SALARYSista dag att ansöka är 2021-05-07Telenor Sverige AB5677161