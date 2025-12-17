Key Account Manager - Private Label Varumärket Ocean
Vill du driva tillväxt för både ett välkänt svenskt varumärke och skräddarsydda Private Label-lösningar inom kemisk-tekniska produkter? Vi söker en affärsdriven Key Account Manager som kombinerar nykundsbearbetning med långsiktigt relationsbyggande - och som trivs i en roll där du äger din marknad, arbetar nära produktutveckling/produktion och skapar mervärde för kunder inom detaljhandel, grossist, industri och offentlig sektor.
Vad erbjuder vi?
En nyckelroll med ansvar för att utveckla både Private Label-affärer och ett etablerat svenskt varumärke inom tvätt, disk, rengöring och hygien.
Stora möjligheter att påverka strategi, kundportfölj och affärscase - från prospektering till avtal och lansering.
Nära samarbete med produktutveckling, marknad och produktion i Sverige för snabba beslutsvägar och hög kvalitet.
Frihet under ansvar, hemarbete som bas och löpande resor inom din region.
Konkurrenskraftiga villkor, tjänstebil och goda utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag.
Vårt uppdrag kommer från ett svenskt industriföretag med egen fabrik och stark hållbarhetsprofil. De utvecklar och producerar miljömärkta rengörings- och hygienprodukter samt kundanpassade Private Label-lösningar - alltid med innovation, kvalitet och miljö i fokus.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en kommersiell bakgrund från FMCG, kemi, hygien, rengöring eller närliggande branscher och som vill kombinera nyförsäljning med långsiktig kundutveckling inom både Private Label och ett etablerat varumärke.
Krav och kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet som KAM/säljare/affärsutvecklare med starkt resultatfokus.
Erfarenhet av Private Label och/eller försäljning av etablerade varumärken.
God förståelse för detaljhandel, grossist och/eller professionell marknad (B2B).
Vana att driva affärer från prospektering och offert till avtal, leverans och uppföljning.
B-körkort och resvana.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Du är relationsskapande, strukturerad och nyfiken - en affärsdrivande person som tänker långsiktigt, bygger förtroende och samtidigt trivs med att skapa tempo i affären. Du tar ägarskap, kommunicerar tydligt och samarbetar nära interna team för att leverera rätt lösning till varje kund.
Vad innebär rollen?
I rollen som Key Account Manager ansvarar du för att expandera affären i Mälardalen/Stockholm - med dubbelt fokus: att vinna och utveckla Private Label-kunder samt att driva försäljningen för ett välkänt svenskt varumärke inom tvätt, disk, rengöring och hygien. Du utgår från hemmet och planerar dina kundbesök självständigt, samtidigt som du arbetar tätt med produktutveckling, marknad och produktion för att skapa konkurrenskraftiga erbjudanden med arbetsuppgifter som exempelvis inkluderar:
Aktiv prospektering och nykundsbearbetning inom Private Label och varumärket.
Ansvar för utvalda nyckelkunder - från behovsanalys och lösningsförslag till offert, förhandling och avtal.
Löpande kategori- och affärsanalys: marknad, konkurrenter, marginaler och prissättning.
Tätt samarbete med interna team för produktutveckling, anpassningar och lanseringar.
Representera bolaget på kundmöten, mässor och branschevent.
Detta är en direktrekrytering med start omgående eller enligt överenskommelse med inledande provanställning. Arbetstider: Vardagar 08.00-17.00, med placeringsort i Stockholm och Mälardalen, resor förekommer på veckovis basis. Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi att genomföra säkerhetsprövning så som ekonomisk bakgrundskontroll och efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Låter det här som en roll för dig? Ansök redan idag, urval sker löpande. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare hos 2Complete.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
