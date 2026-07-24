Key Account Manager - Förnybar energi
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2026-07-24
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Key Account Manager – Förnybar Energi
Brinner du för att bygga starka relationer, identifiera nya affärsmöjligheter och arbeta i en dynamisk, kundnära roll? Motiveras du av tillväxt, strategi och att göra verklig skillnad inom den förnybara energisektorn? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu en Key Account Manager som vill vara med och stärka vår marknadsnärvaro samt driva nya affärer framåt. Rollen är kundfokuserad och innebär regelbundna resor, deltagande i mässor och direktkontakt med kunder.
I denna roll kommer du att arbeta aktivt med att identifiera nya möjligheter, bygga långsiktiga relationer och bidra direkt till företagets tillväxt.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Besöka kunder och utveckla långsiktiga affärsrelationer
Identifiera och driva nya affärsmöjligheter inom förnybar energi
Arbeta med prospektering och kontakta potentiella kunder (cold calling)
Representera företaget på mässor, utställningar och branschevenemang
Ta fram och presentera offerter och affärsförslag
Samarbeta med interna team för att utveckla skräddarsydda lösningar
Bidra till försäljningsstrategi och marknadsutveckling
Bygga och underhålla en stark pipeline av affärsmöjligheterProfil
Vi söker dig som är energisk, kommunikativ och resultatorienterad. Du trivs med att arbeta nära människor, bygga relationer och ta egna initiativ i en föränderlig miljö.
Vi ser gärna att du:
Har minst 2 års erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling eller liknande roll
Har mycket god kommunikations- och förhandlingsförmåga
Är trygg i att kontakta nya kunder och arbeta med uppsökande försäljning
Har möjlighet och vilja att resa regelbundet
Har ett strategiskt tänkande och god planeringsförmåga
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Vi erbjuder
En dynamisk och kundnära roll med stort eget ansvar
Möjlighet att växa i ett snabbväxande företag inom förnybar energi
En internationell och stöttande arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön med prestationsbaserad bonus
Goda möjligheter till kompetensutveckling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: sweden@photomate.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Photomate Scandinavia AB
(org.nr 559336-1032)
Torshamnsgatan 35 (visa karta
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164 40 KISTA Jobbnummer
10010610