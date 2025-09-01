Kemister till Instrumentanalysgruppen, NFC
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum / Kemistjobb / Linköping Visa alla kemistjobb i Linköping
2025-09-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum i Linköping
, Örebro
, Stockholm
, Borås
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationell forensiskt centrum:
Nationellt forensiskt centrum, NFC, är polisens operativa avdelning för forensisk labbverksamhet. På uppdrag av förundersökningsledare utför NFC forensiska undersökningar av spår och material från brottsutredningar. Avdelningen ansvarar också för myndighetens kvalitetssäkring av den forensiska verksamheten i stort, samt för att utveckla arbetssätt och metoder för verksamheten. Till avdelningens uppdrag hör också forensisk forskning och utveckling, ett arbete som ofta bedrivs i internationell samverkan.
Instrumentanalysgruppen:
Som kemist i instrumentanalysgruppen utför man kemiska analyser på diverse olika provtyper, exempelvis narkotika, explosivämnen, tändsatspartiklar och brandmaterial. I kemistrollen ingår att analysera rutinprover, driva utvecklingen framåt i form av metodutveckling, omvärldsbevakning och införande av ny teknik. Som kemist bidrar man även till expertkunskap vid nationell och internationell samverkan. Vi är idag 28 personer och finns i Linköping.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
NFC Linköping söker efter produktionsorienterade och kvalitetsmedvetna kemister. Sektionen analyserar ett stort antal prover dagligen, därav är rutinarbete en stor del av arbetet. Då många prover kräver samarbete inom och mellan grupper söker vi någon som trivs med att arbeta i grupp.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• extraktion/upparbetning av material inför analys
• beredning av lösningar och kontrollprover
• daglig service och underhåll av instrument
• utvärdering av analyser utförda med bl a GC-MS, LC-MS, SEM och NMR
• till viss del metodutveckling med syfte att ständigt förbättra och effektivisera sektionens analysflödenKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen på kandidatnivå inom kemi, alternativt har motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade på annat sätt.
• Goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt.
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Akademisk examen på magister/master-nivå inom kemi.
• Erfarenhet av rutinbetonat arbete som myndigheten bedömer relevant och aktuell.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete enligt ISO 17025 eller motsvarande som myndigheten bedömer relevant.
• Flerårig praktisk erfarenhet från arbetslivet av GC-MS, NMR och/eller LC-MS, dock max 5 år tillbaka i tiden.
• Erfarenhet av instrumentskötsel.
I början av din anställning kommer du att genomgå intern utbildning och upplärning, kombinerat med arbete i din funktion.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, produktionsinriktad och trivs med rutinarbete. Arbetet ställer krav på att du är ansvarstagande, effektiv och kan planera, prioritera och organisera ditt arbete utifrån den erfarenhet som du bygger upp under anställningen. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med andra, att du har en positiv grundinställning och att du bidrar till ett bra arbetsklimat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, 40 timmar/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensiker kemi
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273297/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Kontakt
HR-konsult
Isabelle Wandeby isabelle.wandeby@polise.se Jobbnummer
9484133