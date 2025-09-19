Kemist till Laboratoriemedicin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Kemistjobb / Luleå Visa alla kemistjobb i Luleå
2025-09-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi på Laboratoriemedicin i Sunderbyn är en länsklinik och vårt mål är att ge god och kvalitativ service. Dessutom har vi roligt på jobbet! Vi behöver bli fler och söker en ny kollega! Är det dig vi söker?
Vi sökerVi söker dig som har högskoleexamen inom kemi, biokemi, bioteknik eller molekylärbiologi. Då vi är en ackrediterad verksamhet ser vi gärna att du har förståelse för en sådan organisation. Du har goda kunskaper i svenska och engelska samt goda datorkunskaper. Det är meriterande om du har disputerat och om du tidigare har arbetat inom hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du ansvarsfull, har teamkänsla och tar aktivt eget ansvar och har förmågan att se helheten. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du på ett effektivt sätt. I denna roll ställs krav på en hög analytisk förmåga och god social kompetens. Du har god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och lyhörd
Det här får du arbeta med
Du kommer att ha metodansvar, instrumentansvar och driva utveckling. Du förväntas bistå i den dagliga produktionen och ha ansvar för dina metoder på länets laboratorium. Verifiering och validering av förändrade metoder samt dokumentering enligt vårt utarbetade kvalitetssystem. Övervaka och upprätthålla kvalité på våra analyser. Uppgifterna varierar och ingen dag är den andra lik. Det finns många spännande uppdrag att ge sig in i och som kemist hos oss samarbetar du med alla våra olika professioner. Du ingår i ett team om fyra stycken kemister. Arbetsorten är på Laboratoriemedicin Sunderby sjukhus men andra sjukhusorter i regionen kan för rätt kandidat beaktas.
Det här erbjuder vi dig
• En spännande och utvecklande arbetsmiljö
• Individuellt anpassad upplärning
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Helena Abrahamsson helena.abrahamsson@norrbotten.se 0920-28 42 28 Jobbnummer
9517193