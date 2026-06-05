Kemist till kundtjänst
Als Scandinavia Aktiebolag / Kemistjobb / Luleå Visa alla kemistjobb i Luleå
2026-06-05
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ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på grundämnen och isotoper.
Läs mer på www.alsglobal.se
Vill du bli en viktig del i vårt framgångsrika kundtjänstteam och hjälpa våra kunder med förstklassig service? Nu söker vi en ny medarbetare – och vi hoppas att det är du!
Om tjänsten
I rollen som kemist i vår tekniska kundtjänst arbetar du med att hantera interna och externa kundärenden. Du ger rådgivning vid val av analyser och svarar på frågor kring analysresultat och prisuppgifter. I arbetet ingår även kontakt med underleverantörer, rapportering av resultat till våra kunder samt enklare fakturering. Publiceringsdatum2026-06-05Dina egenskaper
Denna roll innebär ett starkt kundfokus. För att trivas med arbetsuppgifterna bör du ha ett intresse, vilja och förmåga att kommunicera tydligt, ge god service och lösa de ärenden som uppstår.
Du arbetar med en positiv inställning, är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten samt tar ansvar för att driva ärenden framåt – även när tempot är högt.
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitets- eller högskoleutbildning. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från laborativt arbete , kundtjänstarbete samt god datavana.
Eftersom kommunikation med våra svenska och utländska kunder är central i rollen är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
I arbetet använder du främst vårt laboratoriedatasystem, och du bör ha goda kunskaper i Microsoft Office.
ALS erbjuder
Vi erbjuder en god gemenskap i en spännande miljö med avancerad teknik och kompetens. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas.
Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvårdstimme under arbetstid.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning på 6 månader med önskat tillträde den 1 september 2026. Det finns goda chanser till förlängning.
Du bör vara beredd på att jobba förskjuten arbetstid vissa dagar.
Intresserad?
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 15 juni 2026.
Vi kommer kalla till intervjuer löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Ulrika Karlsson gruppchef Kundtjänst Sverige
08-52 77 52 09, ulrika.karlsson@alsglobal.com
Fackliga representanter,
Unionen: Jenny Lundmark, 0920-28 99 64, jenny.lundmark@alsglobal.com
Observera att ansökningar inte tas emot via e-post – vänligen skicka din ansökan via länken "Klicka på denna länk för att göra din ansökan
" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ALS Scandinavia Aktiebolag
(org.nr 556571-8318)
Aurorum 10 (visa karta
)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Als Scandinavia AB Jobbnummer
9949153