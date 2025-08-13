Kemist till ALS Scandinavias kundtjänst
ALS Scandinavia AB är ett företag inom ALS Group, ett av de största uppdragslaboratorierna för kemiska analyser i världen. I Norden är vi ca 420 anställda inom ALS med laboratorier i Sverige; Luleå, Stockholm, Landskrona, Danmark; Humlebæk, Odense samt i Oslo och Helsingfors.
I Luleå finns ett av världens mest avancerade kommersiella laboratorium specialiserat på grundämnen och isotoper.
Vill du bli en viktig del i vårt framgångsrika kundtjänstteam och ge våra kunder en förstklassig service? Då kanske du är vår nästa medarbetare!
Om tjänsten
I rollen som teknisk kundtjänstmedarbetare kommer ditt arbete bestå av att ta hand om externa och interna kundärenden genom rådgivning vid val av analyser samt vid diskussioner av analysresultat och prisuppgifter. I arbetet ingår även kontakt med underleverantörer och rapportering av resultat till våra kunder. Publiceringsdatum2025-08-13Dina egenskaper
Denna roll innebär ett stort kundfokus. För att trivas med arbetsuppgifterna bör du ha ett intresse, vilja och förmåga att kommunicera och ge en bra service till våra kunder och lösa de ärenden som uppkommer. Du bör även ha förmågan att med en positiv inställning självständigt driva arbetet på ett noggrant, strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Arbetet innebär ibland ett högt tempo och förmåga att vara flexibel när detta krävs.
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig utbildning. Det är meriterande om du har en universitets- eller högskoleutbildning inom kemi eller arbetslivserfarenhet från laborativt arbete och teknisk kundtjänst.
Då kommunikation med våra svenska och utländska kunder är centralt i rollen är det viktigt att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Som verktyg i ditt arbete använder du främst vårt laboratoriedatasystem och du bör ha goda kunskaper i Microsoft Office.
ALS erbjuder
Vi erbjuder en god gemenskap i en spännande miljö med avancerad teknik och kompetens. Vi erbjuder även möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas. Förmåner som friskvårdsbidrag & friskvårdstimme under arbetstid erbjuds.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning med tillträde under oktober 2025 fram till 2026-06-01. Du bör vara beredd på att jobba förskjuten arbetstid vissa dagar.
Intresserad?
Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till personal.lu@alsglobal.com
senast den 31 augusti 2025.
Urval kommer att ske löpande så skicka in din ansökan till oss redan idag!
Ange referens Kundtjänstmedarbetare Luleå i din ansökan.
För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta
Ulrika Karlsson gruppchef Kundtjänst Sverige
08-52 77 52 09, ulrika.karlsson@alsglobal.com
Fackliga representanter,
Unionen: Jenny Lundmark, 0920-28 99 64, jenny.lundmark@alsglobal.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: personal.lu@alsglobal.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kemist kundtjänst Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Als Scandinavia AB
(org.nr 556571-8318), http://www.alsglobal.se
977 75 LULEÅ Jobbnummer
9457273