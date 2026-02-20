Kemist med inriktning mot Analytisk kemi
2026-02-20
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du använda dina färdigheter för att göra verklig skillnad i ett internationellt laboratorium? Vill du använda dina kunskaper inom laborativa arbetsuppgifter kopplat till analys och data för vår uppdragsverksamhet? Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som analytisk kemist hos oss arbetar du självständigt och i team med laborativa uppgifter kopplat till analys av främst organkemiska substanser men även analys av bioorganiska substanser eller komplex kan förekomma. Du upparbetar prover, analyserar och tar fram data för vår forsknings och uppdragsverksamhet. Du är väl bekant med grundläggande analytiska tekniker såsom LC/MS och GC/MS. Delar av verksamheten är ackrediterad enligt ISO 17025 vilket ställer höga krav gällande kvalitetssäkring, spårbarhet och dokumentation.
Om enheten
Avdelningen för CBRN-skydd och Säkerhet har en bred tvärvetenskaplig kompetens inom bland annat analytisk kemi, organisk kemi, biokemi, mikrobiologi och toxikologi, med fokus på CBRN-frågor.
Det kemiska analyslaboratoriet ingår i ett nätverk för verifikation av kemiska stridsmedel där internationella uppdrag förekommer. Ett annat område där vi kan stödja uppdragsgivare är tex Försvarsmakten och civila myndigheter vid bedömningar av hot och risker kopplade till farliga ämnens förekomst i exempelvis miljö och dricksvatten.
Du kommer att ingå i enheten för kemiska ämnen som tillhör avdelningen CBRN-skydd och säkerhet. Läs gärna mer om vad vi gör: CBRN-skydd och säkerhet
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Masterexamen i kemi eller motsvarande tex Ingenjör som vi bedömer likvärdig för tjänsten
Har dokumenterad kunskap och aktuell erfarenhet av LC/MS och/eller GC/MS
Har aktuella kunskaper, och erfarenhet inom laborativt kemiskt analysarbete genom arbetslivserfarenhet eller studier inom de 3 senast åren
Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Du är en kvalitetsmedveten och resultatorienterad person som arbetar strukturerat, självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du planerar och prioriterar effektivt, driver dina processer framåt och anpassar dig när förutsättningar förändras. Samtidigt har du god samarbetsförmåga, är lyhörd och delar kunskap med andra. Du är trygg och stabil och säkerställer med noggrannhet att arbetet håller hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-03-12!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetsområdeschef Per Lind. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
