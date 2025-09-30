Kemikaliesorterare - Göteborg
2025-09-30
Är du en noggrann person med stort intresse för sortering och materialhantering? Vi söker nu en ny stjärna som kommer att arbeta med sortering av farligt avfall/farligt gods ute hos våra kunder i Göteborg. Hos oss får du ett omväxlande jobb med mycket ansvar och där du har stora möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.
Om rollen
I rollen som kemikaliesorterare kommer du att i första hand utföra sorteringsuppdrag ute hos våra kunder och vid behov på vår anläggning i Göteborgs hamn. Dina huvuduppgifter är främst att identifiera, klassificera, sortera och märka farligt avfall och farligt gods, så att materialet hanteras på rätt sätt. Du kommer att packa om, väga kemikalier, märka upp och sedan boka transportering av avfallet till vår anläggning. Om det är avvikelser på materialet så registrerar du det i vårt digitala system och gör reklamationer. Du arbetar ständigt med säkerhet i högsta fokus och säkerställer att vi håller hög kvalité i våra processer.
Vi är på en spännande förändringsresa med att utveckla vår anläggning och du blir en viktig kugge i att förbättra våra processer för hantering av farligt avfall. Det är ett fritt arbete med många intressanta arbetsuppgifter. I rollen är du ett stöd till dina kollegor gällande frågor relaterade till farligt avfall och du kommer även att vara en viktig expertfunktion vars kunskap kommer att användas i både utbildning, rådgivning och specifika kundprojekt.
Du arbetar främst ute hos kund men du startar och slutar varje dag på vår anläggning i Göteborgs hamn. Dina arbetstider är måndag-fredag 07:00-16:00. I tjänsten ingår rullande beredskapsvecka (utanför ordinarie arbetstid) då anläggningen rullar dygnet runt alla dagar per år. Du förväntas åka in till arbetet under din beredskap vid båtlossning, larm etc.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ta ansvar och jobbar strukturerat. Du är trygg med att hantera olika utmaningar och hittar enkelt lösningar samt känner dig trygg med att ta egna beslut. Att samarbeta med kollegor och prata med kunder är en naturlig del av jobbet, och vi ser att du är trygg i detta och gillar att vara ansiktet utåt till många av våra kunder. Förändringar och nya utmaningar ser du som något positivt, och det är lätt för dig att anpassa dig när saker händer.
Kvalifikationer
• God kännedom om och erfarenhet av kemikaliehantering
• Erfarenhet av servicerelaterat arbete
• Gymnasieutbildning
• Goda datorkunskaper
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Truckkort
• ADR-utbildning (meriterande)
Vad erbjuder vi dig?
I ditt team är ni 5 stycken men du tillhör stora teamet på anläggningen där ni är fler. Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll börjar din medarbetarresa med en gedigen introduktionsutbildning. Vi satsar mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar ansökningar senast den 24 oktober. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varm välkommen att höra av dig till rekryterande chef Isabella, via isabella.jaako@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Vi är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 engagerade medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, skapar långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället stort.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
