Kemikaliesamordnare
Boliden Mineral AB, Rönnskär / Kemiingenjörsjobb / Skellefteå Visa alla kemiingenjörsjobb i Skellefteå
2026-07-27
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Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Kemikaliesamordnare, vikariat
Vill du arbeta på ett av världens mest avancerade smältverk och bidra till en trygg och hållbar arbetsmiljö? Som Kemikaliesamordnare hos oss på Boliden Rönnskär får du en spännande möjlighet att arbeta nära verksamheten och vara med och utveckla arbetssätt och processer inom kemikaliehantering. Rollen är ett vikariat med start tidigast den 1 september till den 28 februari 2027, med möjlighet till förlängning.
Din roll
Som Kemikaliesamordnare ingår du i sektionen för arbetsmiljö, kvalitet/verksamhetsutveckling och säkerhet. Du ansvarar för att stödja verksamheten i kemikaliefrågor kopplade till miljö- och arbetsmiljö samt säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning och interna krav. Rollen innebär ett verksamhetsnära samarbete där du både arbetar operativt ute i verksamheten och bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt. Du är ett viktigt stöd i att stärka säkerhetskulturen och driva förbättringar inom kemikaliehantering. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.
Ditt team
Du blir en del av ett engagerat team med stark teamkultur där kunskapsutbyte och samarbete står i fokus. Inom avdelningen finns en bred kompetens inom arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet, vilket ger goda möjligheter till lärande och utveckling. Rollen innebär många kontaktytor inom hela verksamheten.
Dina arbetsuppgifter
Stödja verksamheten i kemikaliefrågor kopplat till miljö och arbetsmiljö
Säkerställa efterlevnad av lagstiftning och interna krav
Arbeta med kemikaliehanteringssystem och dokumentation
Granska och godkänna kemikalier innan inköp
Bistå vid framtagande av säkerhetsdatablad
Bidra till riskbedömningar och förbättringsåtgärder
Utbilda och vägleda organisationen i kemikalierelaterade frågor
Delta i utveckling av rutiner och processer
Rapportering internt och externt inom expertområdet
Ditt bidrag
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och har ett starkt säkerhetsfokus. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och har en god pedagogisk förmåga som gör att du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt och engagerande sätt. Du tar initiativ, driver ditt arbete framåt och bidrar aktivt till teamets gemensamma utveckling.
Vi söker dig som har:
Universitetsutbildning inom kemi, miljökemi eller liknande samt några års yrkeserfarenhet inom området. Alternativt arbetsmiljöingenjörsutbildning med erfarenhet av liknande arbete.
Praktisk erfarenhet av arbete med kemikaliefrågor kopplat mot miljö- och arbetsmiljö ute i en verksamhet.
B-körkort.
Meriterande är kunskap om:
Kemikaliehanteringssystem samt säkerhetsdatablad.
Kemikalielagstiftning.
Förordningen för Classification, Labelling and Packaging (CLP).
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Mats Holmlund, mats.holmlund@boliden.com
, 070-318 33 23.
Facklig information får du av Elin Söderlund, Sveriges Ingenjörer, 070-265 95 23, Mikael Norrby-Holtkamp, Unionen, 0910-77 37 76, Dan Nilsson, Ledarna, 0910-77 38 67.
Sista dag att ansöka är onsdag den 19 augusti 2026.
Vi ser fram emot in ansökan!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com/career/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boliden Mineral AB, Rönnskär Jobbnummer
10012934