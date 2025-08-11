Kemiingenjör inom Försvarsmaktens logistik
Befattningen erbjuder
Till Försvarsmaktens Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker vi en Kemiingenjör till vår drivmedelssektion. Vill du vara en viktig del i försvarslogistiken - då är detta en tjänst för dig!
Om enheten
TVK Log arbetar på central nivå och är en viktig del av logistikledningen i Försvarsmakten. Vi ansvarar bland annat för att logistikmaterielen är tillgänglig och möter förbandens behov. Två framgångsfaktorer i våra uppdrag är samarbete och expertkompetens.
Enheten är indelad i fem avdelningar och består idag av ca 100 medarbetare, huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen sitter i Boden, men vi har verksamhet på ett flertal orter i Sverige.
På arbetsplatsen arbetar vi aktivt för hög trivsel och god arbetsmiljö. Vi lägger även stor vikt vid hälsofrämjande åtgärder och som försvarsmaktsanställd har du exempelvis möjlighet att träna på arbetstid tre timmar per vecka. Vi vårdar en kultur som bygger på gemenskap samt uppmuntrar och möjliggör kompetensutveckling. Vi har flexibel arbetstid, vilket möjliggör en bra balans mellan arbete och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som kemiingenjör ingår du i ett team med andra sakkunniga inom miljö- och kemiområdet. Du kommer att tillsammans med teamet utveckla arbetet och agera sakkunnig för drivmedelprodukter inom kemiområdet. Du planerar och genomför utbildningar inom området. I rollen ingår att granska inkommande säkerhetsdatablad och kontrollera produkterna mot kemikalielagstiftningen och de interna krav som finns inom försvarssektorn.
I rollen kommer du ansvara för bevakning av lagförändringar inom den nationella och europeiska kemikalielagstiftningen för att säkerställa att produkterna uppfyller lagar och regler. I arbetet som kemisamordnare ingår även att arbeta med beredskapsfrågor och samverka med interna och externa aktörer kring NATO. Du kommer att arbeta med både strategiska och operativa frågor och vara en nyckelperson i arbetet med att säkerställa att verksamheten har styrningar och rutiner för att följa lagar inom kemiområdet. Publiceringsdatum2025-08-11KvalifikationerKvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen med kemiinriktning om minst 180 hp (120 p) eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med nationell och europeisk kemikalielagstiftning
• B-körkort. Dina personliga egenskaper
Som person har du mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är utvecklingsinriktad, är drivande och tar egna initiativ. För tjänsten krävs en god analytisk förmåga och likaså en väl utvecklad förmåga att se sammanhang. Du har dessutom en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av översättning eller granskning av säkerhetsdatablad i enlighet med europeisk lagstiftning
• Erfarenhet från lagbevakning inom kemiområdet
• Kunskap om Försvarssektorns kriteriedokument
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• God kännedom i Excel. Övrig information
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Boden
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
För frågor om befattningen kontakta sektionschef Mattias Berglund på tfn 070-336 95 16. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Jannie Gabrielsson på tfn 073-521 57 08.
Fackliga företrädare
OFR/O - Peter Andersson
OFR/S - Jeanett Svanberg
SEKO - Lars-Erik Selström
SACO - Sofie Lundberg
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
