Kebne söker .Net-utvecklare/Fullstackutvecklare!
2025-10-29
Har du tidigare erfarenhet av backend-utveckling i C#.NET? Vill du vara en del av ett familjärt och kreativt bolag? Då kan detta vara rollen du letar efter!
Om KebneKebne är ett familjärt konsultbolag med en stark passion för IT. Företaget präglas av en entreprenörsanda där medarbetare inte bara driver kunduppdrag utan också får erbjudande om delägarskap i produktbolaget Kebne Labs.
Kebne sätter medarbetaren i fokus med en företagskultur som uppmuntrar samarbete, utveckling och kreativ frihet. Med flexibla arbetstider, sex veckors semester och delägarskap i Kebne Labs, erbjuds du inte bara en arbetsplats utan en långsiktig karriärmöjlighet.
Om teamet och rollenSom IT-konsult på Kebne blir du en del av ett team där samarbete och ansvarstagande står i fokus. Du kommer att arbeta med längre och kortare uppdrag hos kunder - antingen inhouse eller på plats hos kund - beroende på dina kompetenser, erfarenheter och intressen. När du inte är på uppdrag deltar du i projekt kopplade till Kebne Labs, vilket ger dig en fantastisk chans att bidra till bolagets egna produkter.
Dina arbetsuppgifter som IT-konsult på Kebne kommer till exempel att vara:
Backend-utveckling i C#.NET
Ta ett stort ansvar för uppdraget hos kund och komma med nya idéer och kreativa lösningar på problem och utmaningar som uppstår i arbetet
Om dig
Vi letar efter dig som:
Har minst 4 års erfarenhet av backend-utveckling, främst i C#.NET
Har en högskole-/universitetsexamen inom IT, systemvetenskap eller liknande
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har ett genuint intresse för teknik och problemlösning
Som person är du ansvarstagande, social och initiativtagande. Du trivs med att arbeta i team och bidrar gärna med nya idéer.
Meriterande är om du:
Tidigare arbetat med produktutveckling eller innovation.
Tidigare erfarenhet av front-end utveckling
Varför Kebne?
Kebne erbjuder bland annat följande:
En familjär konsultmiljö med stark sammanhållning.
Delägarskap i produktbolaget Kebne Labs för att skapa egna produkter vid sidan av ordinarie uppdrag.
Generösa förmåner: friskvårdsbidrag, 6 veckors semester, privat sjukvårdsförsäkring och tjänstepension.
Frihet under ansvar med flexibel arbetstid och personlig valfrihet kring teknisk utrustning.
Fast lön med provisionsbaserat tillägg och utvecklande uppdrag för både teknisk och professionell tillväxt.
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
