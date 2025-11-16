kebabmästare, Shawarmakock och Gyroskock

Lilla Tabarak / Kockjobb / Örnsköldsvik
2025-11-16


Vi söker: Kebab/Gyros-mästare
Vi söker dig som har 1-2 års erfarenhet av att arbeta på kebab- eller gyrosrestaurang och som kan bygga upp och förbereda kebab/gyrosspett på ett professionellt sätt.

Publiceringsdatum
2025-11-16

Dina arbetsuppgifter
Bygga och montera kebab- eller gyrosspett

Förbereda och marinera kött

Ansvara för kvalitet och hygien i köket

Medverka i dagliga rutiner i restaurangen

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från kebab/gyros (1-2 år)

Är noggrann, effektiv och ansvarstagande

Trivs med att jobba i ett kök med högt tempo

Är positiv och gillar att samarbeta

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
shakir.alzargani@gmail.com
E-post: shakir.alzargani@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lilla Tabarak
Frejgatan 35 (visa karta)
891 60  ÖRNSKÖLDSVIK

Kontakt
Chef
Shaker Al Zargani
shakir.alzargani@gmail.com
0737784018

Jobbnummer
9606731

