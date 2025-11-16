kebabmästare, Shawarmakock och Gyroskock
Lilla Tabarak / Kockjobb / Örnsköldsvik
2025-11-16
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Visa alla jobb hos Lilla Tabarak i Örnsköldsvik
Vi söker: Kebab/Gyros-mästare
Vi söker dig som har 1-2 års erfarenhet av att arbeta på kebab- eller gyrosrestaurang och som kan bygga upp och förbereda kebab/gyrosspett på ett professionellt sätt.Publiceringsdatum2025-11-16Dina arbetsuppgifter
Bygga och montera kebab- eller gyrosspett
Förbereda och marinera kött
Ansvara för kvalitet och hygien i köket
Medverka i dagliga rutiner i restaurangen
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från kebab/gyros (1-2 år)
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande
Trivs med att jobba i ett kök med högt tempo
Är positiv och gillar att samarbeta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
shakir.alzargani@gmail.com
E-post: shakir.alzargani@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lilla Tabarak
Frejgatan 35
)
891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Chef
Shaker Al Zargani shakir.alzargani@gmail.com 0737784018 Jobbnummer
9606731