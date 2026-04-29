KBT terapeut/ Hälso och sjukvårdskurator
2026-04-29
KBT terapeut/ Hälso och sjukvårdskurator
Läjeskliniken är en privat vårdcentral belägen i Träslövsläge, Varberg och är en del av Vårdval Halland.
Nu finns en möjlighet för dig att bli en del av vårt professionella team.
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner över ett brett arbetsfält och åtagandet inbegriper individer över 18 år. I ditt arbete ansvarar du för ett psykosocialt omhändertagande och psykologisk behandling som även innefattar stödsamtal, krisbearbetning, rådgivning, kartläggning och bedömning.
Du kommer att behandla och stödja patienter i att hitta fortsatta vägar framåt genom att öka sin medvetenhet om sin livssituation, sina egna möjligheter och resurser. Kognitiv beteendeterapi är en bärande behandlingsmodell. Arbetet innebär också ett orienterande och stödjande arbete i samverkan med olika interna kollegor kring patienter med psykosocial ohälsa.
Tjänstgöringsgraden är flexibel 50 -100%
Om du är steg 1 utbildad i psykoterapi erbjuds du handledning.
Om dig
• Du är utbildad socionom och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
• Även annan relevant grundutbildning är välkommen att söka men du har läst psykoterapi steg 1( GPU) inriktning KBT.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom primärvård.
• Vi söker dig som har ett lyhört och tillmötesgående förhållningssätt, med en god förmåga att kommunicera och att uppfatta varje individs unika behov. Vi ser även att du är flexibel, kreativ och du är trygg i din yrkesroll och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med patienter, kollegor och externa samarbetspartners.
• Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det tvärprofessionella samarbetet på Vårdcentralen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: Therese.Martensson@regionhalland.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Läjeskliniken AB
432 74 TRÄSLÖVSLÄGE Kontakt
Verksamhetschef
Therese Mårtensson Therese.Martensson@regionhalland.se Jobbnummer
9881879