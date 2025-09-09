KBT/DBT-terapeut till psykiatrisk subspecialiserad mottagning
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Psykologjobb / Gävle Visa alla psykologjobb i Gävle
Söker du din nästa utmaning inom vuxenpsykiatrin? Vill du ha ett varierande och lärorikt jobb där du får känna att du gör skillnad? Vill du arbeta som KBT/DBT-terapeut och ingå i ett tvärprofessionellt team med stöttande kollegor? Då kan DBT-teamet vågen vara något för dig!
Team vågen behandlar patienter med diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) och komplex problematik. Arbetet förutsätter ett genuint intresse för målgruppen.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker i första hand dig som är legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Din uppgift är att erbjuda behandlingsmetoden Dialektiskt beteendeterapi (DBT), individuellt och i grupp. Du kommer att ingå i behandlingsteam bestående av flera andra DBT-terapeuter från flera yrkesfält. Om du redan är legitimerad psykoterapeut men saknar DBT-utbildning kan den komma att tillhandahållas.
Som KBT/DBT-terapeut i teamet arbetar du bland annat med
• bedömningar för DBT-terapi
• enskilda psykoterapibehandlingar utifrån DBT
• färdighetsträning i grupp
• psykoedukation till närstående
• samverkan med övriga yrkeskategorier inom mottagningen samt med andra offentliga verksamheter.
Hos oss får du
• arbeta dagtid (måndag till fredag)
• ett flexibelt arbete med patienten i fokus
• ett lärorikt, spännande och roligt arbete med varierande arbetsuppgifter
• vara med och driva utvecklingsarbeten framåt
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• ingå i ett konsultationsteam
• extern DBT-handledning i grupp.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt intresse för och erfarenhet av evidensbaserad behandling. Du har ett professionellt förhållningssätt, förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt har god administrativ förmåga och kan driva processer framåt. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar väl med andra och är duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I rollen som KBT/DBT-terapeut ska du
• ha en grundutbildning inom hälso- och sjukvård utifrån att du blir anställd i din grundprofession
• i första hand vara legitimerad psykoterapeut, alternativt vara legitimerad psykolog eller ha en för verksamheten annan lämplig yrkesexamen med obligatorisk grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg 1), med inriktning KBT oavsett utbildning.
För den här tjänsten är det meriterande om du har DBT-utbildning och erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Sima Gavanlooi, vårdenhetschef sima.gavanlooi@regiongavleborg.se 072-157 17 82 Jobbnummer
9500291