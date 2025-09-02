KBT behandlare till Läkarhuset Väster, Jönköping
Varmt välkommen till oss på Läkarhuset Väster - den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat! Är du nyfiken på att jobba på en mindre enhet i privat regi och bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Läkarhuset Väster är en väletablerad verksamhet som bedriver primärvård enligt vårdavtal med Region Jönköpings län.
Vilka är vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med erfaren personalgrupp och olika specialistmottagningar
- Vi är belägna i trevliga lokaler centralt i Jönköping
- Verksamheten har ca 3500 listade patienter
På Läkarhuset Väster är vi stolta över vårt arbete. Vi har hög kompetens och god tillgänglighet för våra patienter. Vi får mycket goda resultat inom området patientnöjdhet i flera nationella mätningar.
Vi är också ett sammansvetsat gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats. Tillsammans skapar vi en högkvalitativ och modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på vår hemsida https://primavard.se/lakarhuset-vaster.
Vem är du?
- Du är psykolog, arbetsterapeut, socionom eller har annan relevant psykosocial utbildning
- Du har erfarenhet av arbete inom primärvård och att arbeta enligt KBT
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga
Du är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt bemötande
I rollen arbetar du primärt med bedömning och behandling av psykisk ohälsa, exempelvis ångest, sömnproblem, stress och depression. I arbetet ingår även delaktighet i team gällande rehabilitering. Du kommer att arbeta självständigt i din roll, vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka arbetets upplägg.
Vår arbetsplats har patienten i fokus och strävar efter att ge bästa möjliga vård. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet - empatisk, engagerad och kompetent. Hos oss kommer du att samarbeta med samtliga professioner på mottagningen.
Anställning och ansökan
Tillsvidareanställning, 80-100%. Tillträde 1/12 2025 eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan! Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
